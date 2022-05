Od srijede jeftiniji dizel i skuplji benzin

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Benzin će od srijede ponovo znatno poskupiti, a dizel pojeftiniti, javila je Televizija Vijesti pozivajući se na informacije iz naftnih kompanija.

Obje vrste benzina poskupiće po devet centi, pa će eurosuper 98 i 95 u narednih 15 dana koštati 1,68 EUR odnosno 1,64 EUR, prenosi portal Vijesti.

Eurodizel će, s druge strane, pojeftiniti pet centi, na 1,57 EUR, a jeftinije će biti i lož ulje i to za četiri centa, pa će u naredne dvije sedmice koštati 1,74 EUR.

Nove cijene važiće od srijede ujutro, a obračunate su sa ranije smanjenim akcizama, zahvaljujući kojim je gorivo prije dvije sedmice pojeftinilo od 14 do 18 centi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS