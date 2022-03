Nova poruka iz UAE-a podigla cijene nafte iznad 116 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 116 USD nakon poruke Ujedinjenih Arapskih Emirata da podržavaju dogovor vodećih proizvođača o postupnom povećanju snabdjevanja, uprkos smanjenom ruskom izvozu.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je nakon podne veća 4,9 USD u odnosu na onu u srijedu, na 116,04 USD, nakon što je tokom dana varirala u rasponu od osam USD. U srijedu je zaključila trgovinu u minusu 16,89 USD, najvećem u dvije godine.

Na američkom tržištu barelom se u četvrtak trgovalo po 3,71 USD višoj cijeni, na 112,41 USD, nakon oscilacija u rasponu od sedam USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 15,44 USD, najvećem od novembra prošle godine, prenosi SEEbiz.

Cijene su naglo pale nakon što je UAE, član Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), objavio da podržava pojačano snabdjevanje tržišta naftom s obzirom na poremećaje koje su izazvale sankcije uvedene Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu.

Ambasador UAE-a u Vašingtonu rekao je u srijedu da će njegova zemlja podstaći OPEC da razmotri značajnije povećanje proizvodnje kako bi se nadoknadio smanjeni ruski izvoz nakon sankcija uvedenih Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.

Nekoliko sati nakon toga ministar energetike Suhail al-Mazrouei napisao je na Twitteru da UAE namjerava poštovati dogovor OPEC-a i njegovih saveznika, uključujući Rusiju, o povećanju snabdjevanja naftom iz mjeseca u mjesec za samo 400 hiljada barela dnevno.

“Pad u srijedu bio je privremena korekcija”, ocijenio je analitičar PVM-a Tamas Varga.

Zbog ruske invazije na Ukrajinu kupci izbjegavaju naftu drugog najvećeg izvoznika u svijetu, a izjave zvaničnika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) poslale su oprečne signale, objašnjava Reuters.

UAE i Saudijska Arabija imaju dovoljno slobodnih kapaciteta i mogli bi na tržište izbacivati više nafte, ali neki drugi proizvođači u OPEC+ jedva ispunjavaju i sadašnje proizvodne kvote zbog nedovoljnih ulaganja u infrastrukturu u posljednjih nekoliko godina.

Trgovci su pomno pratili i pregovore ruskog i ukrajinskog ministra vanjskih poslova u Turskoj, ublažavanje američkih sankcija na naftu iz Venecuele i nastojanja da se s Teheranom zaključi nuklearni sporazum, što bi moglo povećati snabdjevanje naftom.

Silovit uzlazni trend cijena obuzdali su i najava Međunarodne agencije za energiju o koordiniranoj prodaji nafte iz strateških rezervi i veća američka proizvodnja.

“Uz malo dobre volje, koordinacije i sreće, šok u snabdjevanju mogao bi se znatno ublažiti, iako vjerovatno ne i potpuno neutralizovati”, kazao je Varga.

Pritisak na snabdjevanje otkriva i pad zaliha sirove nafte i goriva u SAD-u u prošloj sedmici. Zalihe sirove nafte pale su 1,9 miliona barela, a zalihe u strateškim rezervama potonule su na najniži nivo od jula 2002. godine, objavila je američka vlada.

OPEC je u četvrtak odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu koštao 128,46 USD, što znači da je poskupio 53 centa u odnosu na prethodni dan trgovanja.

