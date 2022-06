Nafta poskupila

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 117 USD, podržane zabrinutošću za snabdijevanjem iz Rusije nakon dogovora Evropske unije (EU) o zabrani uvoza ruske nafte brodovima i ukidanja zaključavanja u Šangaju.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u avgustu porasla je 1,3 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 116,9 USD.

Ugovori s rokovima isporuke u julu istekli su u utorak, zaključivši trgovinu u plusu 1,17 USD, na 122,84 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,05 USD višoj cijeni, od 115,72 USD.

Raspoloženje na tržištu obilježio je dogovor čelnika EU-a o zabrani uvoza ruske nafte brodovima. Dogovoreno je da će članice EU-a do kraja godine u potpunosti zabraniti uvoz 90 odsto ruske nafte. Uvoz derivata trebalo bi da bude potpuno obustavljen u roku od osam mjeseci.

Embargo ne obuhvata uvoz ruske nafte gasovodima, čime je napravljen ustupak Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, zemljama koje nemaju izlaz na more.

Iako evropska zabrana podržava zabrinutost za snabdijevanjem iz Rusije, neki analitičari smatraju da neće na duži rok značajnije naškoditi ruskom izvozu.

„Ostajemo pri stajalištu da će Rusija s vremenom uspjeti da preusmjeri većinu izvoza i ograniči maksimalan uticaj na rusku proizvodnju na 1,5 miliona barela dnevno”, procjenjuju u američkoj investicionoj banci JP Morgan.

Izvori su Reutersu rekli da ruske naftne firme, na čelu s Rosneftom, u junu planiraju da ponovo otvore bušotine zatvorene zbog zapadnih sankcija.

Podršku cijenama pružilo je i ukidanje zaključavanja u Šangaju, što će značiti i snažniju kinesku potražnju za gorivom.

Značajniji rast zakočili su medijski izvještaji da neki proizvođači razmatraju mogućnost suspenzije ruskog učestovanja u kreiranju proizvodne politike Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, budući da bi takav potez rezultirao većom snabdjevenošću.

Redovni sastanak naftnog kartela o proizvodnoj politici zakazan je za danas.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u utorak iznosila 122,94 USD, što znači da je porasla 2,93 USD u odnosu na protekli radni dan.

