Manje ADSL priključaka na kraju februara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan broj ADSL priključaka na kraju februara iznosio je 21,75 hiljada, 522 manje nego u januaru, pokazuju podaci Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su saopštili da se od ukupnog broja ADSL priključaka na kraju februara 89,08 odsto odnosilo na građane.

Broj korisnika koji su putem optičke mreže (FTTx) pristupili internetu u februaru iznosio je 81,56 hiljada.

U izvještaju je navedeno da je WiMax priključaka bilo 319, a WiFi 2,39 hiljada.

Broj KDS priključaka na kraju februara iznosio je 50,32 hiljade, a VDSL priključaka 31,2 hiljade.

Ukupan broj širokopojasnih priključaka na kraju februara, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup, iznosio je 187,89 hiljada, 136 više nego u januaru.

