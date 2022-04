Iskoristiti bogate potencijale za privrednu saradnju sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posebna šansa za saradnju sa partnerima iz Sjeverne Makedonije ogleda se u dijelu prenosa dobre prakse uspješnog povezivanja sektora proizvodnje hrane i turizma, kao i direktnog međukompanijskog povezivanja, ocijenio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle D. Radovanović.

On je na forumu privrednika Crne Gore i Sjeverne Makedonije održanom danas u organizaciji privrednih komora dvije države, kazao da postoji prostor za nove projekte, posebno ako se uzme u obzir neiskorišćenost resursa za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje.

“Postoji prostor za nolve projekte i ako se uzme u obzir činjenica da kao turistička destinacija iz godine u godinu i rastemo i dobijamo na značaju u očima zahtjevnih zapadnih turista”, naveo je Radovanović.

Razgovori predstavnika poslovnih zajednica su, kako je saopšteno iz PKCG, realizovani na marginama posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog našoj zemlji.

Radovanović je kazao da je poslovni forum organizovan sa ciljem sagledavanja mogućnosti za unapređenje i poboljšanje ekonomskih odnosa dvije zemalje, upoznavanja sjevernomakedonskih privrednika sa poslovnim mogućnostima u Crnoj Gori kao i direktnog povezivanja privrednika dvije zemlje.

On je napravio kratak osvrt na razvoj crnogorske ekonomije od obnove državne nezavisnosti, izazove sa kojima smo se susreli tokom pandemijske i najnovije krize zbog agresije Rusije na Ukrajinu.

Prema njegovim riječima, saniranje ranjivosti privrednog sistema Crne Gore trebalo bi da prate strukturne reforme u cilju obezbjeđenja održivog ekonomskog razvoja. Ulaganja u zelenu energiju, odnosno hidro, solarnu i energiju vjetra obezbijediće održivije upravljanje životnom sredinom i prirodnim resursima, te korišćenje sredstava iz Zelenog dogovora EU.

“Organska poljoprivreda, prehrambena industrija, šumarstvo i drvoprerada, cjelogodišnji zdravstveni turizam i digitalna transformacija društva, pružaju mogućnosti za dalju diverzifikaciju ekonomije i izlazak na međunarodno tržište. Razvoj i ulaganje u navedene grane značilo bi valorizaciju komparativnih prednosti, kao i ekonomski opravdano, a održivo korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažemo”, rekao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, važno bi bilo u bliskoj budućnosti nastojati da ostvarimo saradnju na polju upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine uopšte.

“Preduslov ekonomske saradnje jeste kvalitetna saobraćajna povezanost. Očekivanja Crne Gore od Jadransko jonske ceste su velika. Akcenat treba staviti i na povezivanje preko Luke Bar, koja bi, revitalizacijom željeznice i izgradnjom autoputa, mogla da postane logistički centar koji povezuje zapadnu i jugoistočnu Evropu”, kazao je Radovanović.

On je istakao povoljnosti crnogorskih poslovnih zona za investiranje posebno u razvoj malih i srednjih biznisa.

Potpredsjednica Stopanske komore Sjeverne Makedonije, Aneta Trajkovska, naglasila je potrebu brzog i efikasnog djelovanja u uslovima neizvjesnosti i nepredvidljivosti koje nosi kriza.

“Iako je prošla bila godina pandemije zabilježili smo rast međusobne trgovinske razmjene od osam odsto. Ali ove brojke su i dalje veoma male imajući u vidu mogućnosti koje možemo zajednički ostvariti”, rekla je Trajkovska.

Prema njenim riječima, mora se pronaći modus da se zajedničkim snagama nadogradi dodatna vrijednost proizvoda i usluga na nivou cijelog Zapadnog Balkana, te intenzivira regionalna saradnja.

Ona je ukazala na važnost Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana na povezivanju privreda i realizaciji zajedničkih projekata.

Član Upravnog odbora Stopanske komore, Zoran Martinovski, akcentovao je na važnost dodatnog ekonomskog, ali i kulturnog povezivanja dvije zemlje.

“U nekim segmentima ekonomije Sjeverna Makedonija je napravila iskorak i može biti dobar primjer za Crnu Goru, a posebno u energetskom sektoru gdje Crna Gora treba dodatno da iskoristi svoje potencijale. Turistički potencijal vaše zemlje još nije u dovoljnoj mjeri promovisan u Sjevernoj Makedoniji. Vi imate turizam, mi proizvođačku bazu i moramo ih upariti”, kazao je Martinovski.

Makroekonomske pokazatelje i investicione potencijale Crne Gore predstavio je Vladimir Blečić iz Sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore. On je posebno apostrofirao mogućnost saradnje sa Sjevernom Makedonijom u oblasti energije iz obnovljivih izvora i realizacije zajedničkih projekata.

Poslovni forum okončan je bilateralnim razgovorima privrednika o mogućnostima povezivanja kompanija na konkretnim poslovima.

