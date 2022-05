Ekonomska diplomatija jedan od prioriteta saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska diplomatija, sa ciljem privlačenja kredibilnih investicija, jedan je od prioriteta bilateralne saradnje Crne Gore i Turske koje su pouzdani saveznici, partneri i prijatelji.

To je saopšteno tokom razgovora crnogorskog ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića sa ambasadorkom Republike Turske u Crnoj Gori Songul Ozan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, na sastanku je iskazano zadovoljstvo sveukupnim međudržavnim odnosima, koje karakteriše frekventan politički dijalog, kroz posjete Crnoj Gori i Turskoj na najvišem nivou, kao i susrete ministara na sastancima u multilateralnom formatu.

“Tokom razgovora je ocijenjeno da će dugogodišnje poznanstvo šefova diplomatija dvije države, kao i prethodno političko iskustvo ministra Krivokapića doprinijeti jačanju sveukupnih odnosa Crne Gore i Turske”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Krivokapić je, govoreći o saradnji u okviru NATO, naglasio da su intenzivni državni kontakti Turske i Crne Gore stvorili uzajamno povjerenje, kao i lično prijateljstvo sa ministrom vanjskih poslova Turske.

“A da su ta i neke druge državne adrese Crne Gore uključene u prevazilaženje aktuelnih problema u vezi sa učlanjenjem Švedske i Finske u Alijansu”, dodali su iz Ministarstva.

