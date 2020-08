Danilovgrad postaje jedno od najpoželjnijih mjesta za život u Crnoj Gori

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Danilovgrad je jedna od najperspektivnijih opština u Crnoj Gori, sa najkonkurentnijim poslovnim investicionim ambijentom, koja postaje jedno od najpoželjnijih mjesta za život u državi, saopšteno je na sastanku predstavnika Vlade sa rukovodstvom i poljoprivrednicima iz tog grada.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, kazala je da lokalna samouprava u svim privrednicima vidi partnere za izgradnju boljeg života za građane i sveukupan razvoj lokalne zajednice.

„Svjesni potrebe i značaja izgradnje poslovnog ambijenta koji će pogodovati i postojećim i budućim invetitorima Opština Danilovgrad je kroz niz normativnih akata stvorila potrebne preduslove za uspješno poslovanje. U prvom redu mislim na prostorno plansku dokumentaciju sa kojom raspolaže Opština, efikasniji i brži administrativni aparat i relativno kratke postupke za pribavljanje potrebnih odobrenja za dalji rad“, rekla je Kovačević.

Ona je podsjetila da je u cilju podrške privredi, a u duhu preporuka Vlade, Opština Danilovgrad donijela i odluku o mjerama za ublažavanje finansijskih posljedica nastalih usljed pandemije Covid-19 u tom gradu, prenosi PR Centar.

„Ovoj odluci su prethodile odluke o administrativnim i komunalnim taksama, koje su iznos većine predmetnih taksi svele na najniži nivo, a pojedine i ukinule. Zatim, tu je i odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja, između ostalog, uvodi olakšice i stimulans za privrednike u dijelu umanjenja komunalija i do 75 odsto“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da očekuje da će u budućnosti broj investicija na teritoriji Opštine Danilovgrad rasti, s obzirom na to da je ta Opština prepoznata, ne samo kao ambijent sa dobrim poslovnim potencijalom, već i kao područje sa sjajnim uslovima za stalno življenje i nastanjenje.

Premijer Duško Marković kazao je da nikada, kao u prethodne tri i po godine, nije bilo takvog sadejstva Vlade i privrede, na različitim pitanjima, od zajedničkog interesa.

On je rekao da se rijetko koja zemlja može pohvaliti da je za samo tri godine povećala nivo prosjeka standarda kvaliteta života svojih ljudi u odnosu na evropski prosjek skoro četiri odsto.

Marković je ocijenio da se iz nijedne krize, pa ni ove zdravstvene, ne može izaći bez investicija i razvoja.

„Zbog toga nijesmo zaustavili nijednu investiciju nego čak pojačavamo investicije širom Crne Gore kako bi držali investicioni ciklus i na taj način i živu ekonomiju u ovim teškim uslovima“, rekao je Marković.

On je, govoreći o Danilovgradu, podsjetio da ta Opština ima najnižu stopu nezaposlenosti od 3,5 odsto.

„Ovdje su privatni investitori u prethodne tri godine investirali blizu 13 miliona EUR, što je pohvalno. Rijetko u kojem gradu je da su privatni investitori toliko investirali u različite sektore i u proizvodnju kao u Opštini Danilovgrad. Vjerujem da je to rezultat jednog opšteg ambijenta koji smo zajedno kreirali“, ocijenio je Marković.

On je kazao da je Vlada, u protekle tri i po godine, preko Direkcije opredijelila što zaključenih ugovora, što izvedenih radova, blizu 35 miliona EUR u razvoj kapitalne infrastrukture, navodeći da je samo novi bulevar Danilovgrad-Podgorica vrijedan 25 miliona EUR.

„Ne samo kad je u pitanju biznis, kad je u pitanju zapošljavanje, nego Danilovgrad postaje jedno od najpoželjnjih mjesta za život u Crnoj Gori“, naveo je Marković.

Predsjednik Privredne komore (PKCG), Vlastimir Golubović, rekao je da je dinamični ekonomski razvoj privrede, sa visokim stopama ekonomskog rasta, potvrda uspješnog rada crnogorske ekonomije.

„Skoro pet milijardi ostvarenog bruto društvenog proizvoda, odnosno 7,9 hiljada EUR po stanovniku, predstavlja najbolji dokaz našeg rada. Mjereno po kvalitetu života i standarda, a podatke je objavio Eurostat, Crna Gora se nalazi na 50 odsto evropskog prosjeka. To je podatak koji najbolje govori. Srbija je na 41 odsto prosjeka, Sjeverna Makedonija na 38 odsto, Bosna i Hercegovina 32 odsto, Albanija 31 odsto“, precizirao je Golubović.

Slične rezultate na nivou Crne Gore ostvarila su, kako je kazao, i preduzeća iz Opštine Danilovgrad.

„Ukupno predatih bilansa i finansijskih iskaza iz Opštine Danilovgrad je 391 i ostvarili su rast ukupnog prihoda, zaposlenosti, dobiti i bruto isplaćenih ličnih dohodaka“, naveo je Golubović.

On je ocijenio da je Danilovgrad jedna od najperspektivnijih opština u Crnoj Gori, sa najkonkurentnijim, najstimulativnijim poslovnim investicionim ambijentom.

„To je dokazala u kontinuitetu ovih godina sa politikom koju su vodili i sa odlukama koje su ove godine donijeli i koje su pridružili onim mjerama koje je Vlada kroz tri paketa donijela“, dodao je Golubović.

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, podsjetila je da je Vlada treći paket mjera donijela početkom jula, navodeći da je on strukturiran da bude sanacioni i razvojni.

„Sanacioni u dijelu očuvanja likvidnosti naših preduzeća, očuvanju radnih mjesta, a razvojni kroz finansiranje različitih razvojnih projekata. Sanacioni je u dijelu da smo produžili subvenciju za određeni broj sektora za koje smo procijenili da su oni i dalje ugroženi u svom poslovanju – prevashodno u oblasti turizma, ugostiteljstva, privatnog obrazovanja, kao i prevoza putnika“, objasnila je Sekulić.

Osim toga, kako je dodala, treći paket mjera predviđa da sva preduzeća iz oblasti turizma i ugostiteljstva, imaju pravo da u slučaju reprograma kredita kod Investiciono razvojnog fonda i komercijalnih banaka, država u potpunosti pokriva kamatnu stopu u vrijeme do dvije godine grejs perioda na reprogramirane kredite, dok je u oblasti poljoprivrede to do godinu.

Sekulić je navela i da Vlada kroz program za unapređenje konkurentnosti ima na raspolaganju deset miliona EUR do kraja ove godine.