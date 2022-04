Čestitali Abazoviću stupanje na dužnost premijera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) uputili su premijeru Dritanu Abazoviću, povodom stupanja na tu dužnost, iskrene čestitke i poželjeli uspješan rad.

Predsjednik Upravnog odbora SSICG-a Christoph Schoen i izvršni direktor Ivan Radulović su kazali da su uvjereni da će Abazović sa njegovim timom nastaviti započete aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta i konkurentnosti ekonomije.

„Posebno nas raduje najava iz Vašeg ekspozea da će u fokusu rada nove Vlade biti vladavina prava i dinamizacija ekonomskog razvoja zemlje. SSICG biće Vaš partner u svim aktivnostima koje za cilj imaju stvaranje stimulativnijeg poslovnog ambijenta, kroz uklanjanje biznis barijera i nastavak započetih ekonomskih reformi“, navodi se u čestitki.

