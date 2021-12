Addiko banka sada i u Radanovićima

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka otvorila je novu Express kreditnu poslovnicu na području Opštine Kotor, u HDL-u Radanovići.

Posjetioci HDL tržnog centra će pored trgovine u radnjama, sada uz pomoć Addiko osoblja, moći brzo i jednostavno da dođu i do kredita.

Iz banke je saopšteno da je Express kreditna poslovnica savremeno opremljena i u skladu sa otvorenim i direktnim pristupom banke, te konceptualno osmišljena da klijentima osigurava efikasnu, brzu i kvalitetnu uslugu izdavanja kredita, kreditnih i platnih kartica i paketa računa građanima.

Direktor sektora prodaje proizvoda na malo, Ognjen Mijušković, kazao je da je Addiko banka specijalizovana za kreditiranje građana i malih i srednjih preduzeća s fokusom na razvoj moderne i digitalne banke.

“U srži naše ponude su “jasno, jednostavno i direktno“ bankarstvo. Osluškujući potrebe lokalnog okruženja Addiko banka se otvaranjem ove kreditne poslovnice dodatno približila klijentima sa područja Tivta i Kotora. Vjerujemo da ćemo na ovaj način Addiko brend učiniti još dostupnijim, kako postojećim, tako i budućim klijentima”, rekao je Mijušković.

U sklopu Addiko Express poslovnice klijentima su na raspolaganju kreditni referenti svakog dana, osim nedjeljom. Osim navedenih usluga prostor je organizovan tako da ima i digitalni kutak u kojem zainteresovani mogu samostalno pristupiti aplikacijama i internet stranicama banke, a dostupan im je i bankomat.

Direktorica filijale u Kotoru, Tanja Vico, kazala je da su, u skladu sa njihovim direktnim pristupom, željeli da na taj način još više priđu klijentima i da im budu dostupni na novoj lokaciji uz jednostavnu i brzu uslugu.

“Dajemo sve od sebe kako bi klijenti bili zadovoljni i kako bi brzo i efikasno mogli da završe poslove zbog kojih nam sve ove godine poklanjaju povjerenje”, rekla je Vico.

Radno vrijeme Addiko Express kreditne poslovnice je od ponedjeljka do subote od osam sati do 20 sati. Za sve ostale bankarske usluge klijentima je na raspolaganju ekspozitura Addiko banke u Kotoru, na adresi Partizanski put 570, Tabačina.

