Abazović: Crna Gora može biti most između EU i centralnog dijela Azije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora može biti vrlo dobar most između Evropske unije (EU) i centralnog dijela Azije, kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović prilikom posjete Međunarodnom finansijskom centru (AIFC) u Nur-Sultanu.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da bi Crna Gora trebala da iskoristi svoj vrlo veliki prirodni potencijal i geografski položaj.

“Crna Gora može biti jedan vrlo dobar most između EU i centralnog dijela Azije. Ideja koju sam podijelio sa vašim premijerom je organizovanje Ekonomskog foruma između poslovnih ljudi iz Crne Gore i Kazahstana, što bi predstavljalo dobru priliku za razmjenu zajedničkih vizija“, naveo je Abazović u obraćanju.

U saopštenju se navodi da je Abazovića u AIFC ugostio guverner AIFC Kairat Kelimbetov sa svojim saradnicima.

Abazović je kazao da su Crna Gora i Kazahstan dvije miroljubive zemlje koje, uprkos velikim teritorijalnim razlikama, imaju dosta toga zajedničkog, ali i jako sličan mentalitet.

On je istakao značaj uspostavljanja direktne avio linije između Nur Sultana i Podgorice, i rekao da je više nego siguran da je stvoren ogroman prostor za turizam i ekonomski razvoj Crne Gore u budućnosti.

Abazović je u Međunarodnom finansijskom centru Astana kazao da ovakav koncept želi da vidi u Crnoj Gori, navodeći da se osjeća da postoji mnogo kompanija i stranih investitora koji su zainteresovani za biznis u Crnoj Gori.

“Mislim da smo zemlja velikih mogućnosti koja u prošlosti nije iskoristila sve šanse, tako da za nas nema više opravdanja, moramo iskoristiti sve šanse. Zajedno možemo stvoriti bolje uslove za živote naših građana”, zaključio je Abazović.

