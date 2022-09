Žugić sa guvernerima regiona o monetarnoj politici u inflatornom okruženju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, govoriće sjutra na panelu Monetarna politika u inflatornom okruženju, u okviru tradicionalnog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava.

Samit organizuje Savez ekonomista Srbije, uz pokroviteljstvo Ministarstva finansija, CBCG i crnogorske Uprave prihoda i carina.

Ovogodišnja tema samita je, kako su rekli iz CBCG, Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima izraženih geopolitičkih rizika.

Pored Žugića, na panelu od devet sati i 40 minuta do 11 sati i 30 minuta sjutra u hotelu Splendid u Bečićima, govoriće i guverneri centralnih banaka zemalja regiona – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije.

„Panel guvernera, možete pratiti i uživo na našoj FB stranici, od devet sati i 40 minuta“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS