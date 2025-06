ZOCG i GIZ ključni partneri u energetskoj tranziciji crnogorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština Crne Gore (ZOCG), prema riječima njenih predstavnika, ima ključnu ulogu u jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, naročito u kontekstu energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena.

Na završnoj konferenciji projekta EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, održanoj u Evropskom parlamentu u Briselu, Crnu Goru je predstavljala sekretarka Odbora za prostorno planiranje ZOCG, Marija Kljajić.

Ona je, kako se navodi u saopštenju, poseban akcenat stavila na saradnju sa Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ ORF-ETC), čiji je doprinos ocijenila kao neprocjenjiv za održivi razvoj crnogorskih opština.

„Zahvaljujući podršci GIZ-a, brojne crnogorske opštine izradile su i usvojile prve lokalne planove za održivu energiju i klimu (SECAP), dok su pojedine lokalne samouprave dobile podršku za realizaciju pilot projekata. U Opštini Berane, konkretne aktivnosti dovele su do smanjenja potrošnje energije oko 25 odsto u zgradi Centra za kulturu, što jasno pokazuje efikasnost lokalnih politika kada imaju adekvatnu tehničku i institucionalnu podršku“, rekla je Kljajić.

ZOCG je, u partnerstvu sa GIZ-om ORF-ETC, sprovela niz aktivnosti koje uključuju organizaciju stručnih obuka, sprovođenje pilot projekata i jačanje administrativnih kapaciteta, posebno u manjim i srednjim opštinama koje raspolažu ograničenim resursima, ali imaju značajan razvojni potencijal.

„GIZ nije samo partner, već i saveznik koji je prepoznao stratešku ulogu lokalnog nivoa u sprovođenju evropskih politika. Zahvaljujući toj saradnji, Crna Gora danas ima snažniju osnovu za odgovor na klimatske izazove i za sprovođenje zelene tranzicije u skladu sa evropskim standardima“, naglasila je Kljajić.

Ona je najavila i nastavak aktivnosti u ovom pravcu, uz poruku da su lokalne uprave i dalje ključni akteri u sprovođenju održivih i inkluzivnih politika, posebno kada imaju podršku pouzdanih partnera poput GIZ ORF-ETC.

Projekat EU za energetsku tranziciju u Crnoj Gori sprovodi GIZ u saradnji sa ZOCG, a finansiraju ga EU i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS