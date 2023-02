Znatan pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica znatno pale jer je sve jasnije da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviti povećavati kamate, s obzirom na to da je američko tržište rada i dalje snažno.

Dow Jones oslabio je 1,26 odsto, na 33.696 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,38 odsto, na 4.090 poena, a Nasdaq indeks 1,78 odsto, na 11.855 bodova, prenosi Hina.

Indeksi su se našli pod pritiskom nakon što je objavljeno da su u januaru proizvođačke cijene u SAD-u porasle 0,7 odsto na mjesečnom nivou, što je njihov najveći rast u posljednjih sedam mjeseci i znatno iznad očekivanja analitičara od 0,4 odsto.

Takođe je objavljeno da je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima prošle sedmice neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje snažno.

Oba podatka ukazuju na to da bi inflacioni pritisci mogli ostati povišeni dulži period nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga se procjenjuju da će Fed još barem u dva navrata povećati kamatne stope, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

„Nakon ovih podataka jasno je da će Fed nastaviti povećavati kamate, a počelo se špekulisati da bi na narednoj sjednici kamate mogle biti povećane i 0,5 postotnih bodova”, kazao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Od početka godine cijene su dionica snažno porasle jer su se ulagači nadali da bi Fed mogao završiti ciklus povećanja kamata s ključnom kamatom ispod pet odsto i da bi krajem ove godine, kada popusti inflacija, mogao započeti ciklus smanjenja kamata.

Međutim, svi posljednji podaci ukazuju na to da će Fed najvjerovatnije povećati kamate iznad pet odsto i zadržati ih na tim nivoima do naredne godine.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,18 odsto, na 8.012 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,18 odsto, na 15.553 poena, a pariski CAC 0,89 odsto, na 7.366 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS