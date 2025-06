Značajni iskoraci u jačanju finansijske stabilnosti i modernizaciji platnog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je ostvarila značajne rezultate na planu očuvanja i unapređenja finansijske stabilnosti, a prošla godina bila je obilježena intenzivnim institucionalnim i regulatornim reformama, navodi se u izvještaju o radu te institucije za prošlu godinu.

U izvještaju, koji je danas usvojio Savjet CBCG, konstatovano je da su godinu obilježili i snažni iskoraci ka usklađivanju sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka.

U izvještaju se navodi da su u prošloj godini, uprkos izazovima u domaćem i eksternom okruženju, zabilježeni pozitivni trendovi u bankarskom sektoru, uključujući rast aktive 7,7 odsto, kredita 13,3 odsto, kapitala 8,6 odsto i depozita 6,7 odsto.

“Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima iznosilo je 3,5 odsto, na kraju prošle godine, što je najniži nivo u posljednjih 15 godina”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici su istaknuti strateški iskoraci na planu modernizacije sistema, uključujući pristupanje Crne Gore SEPA području u novembru prošle godine, čime su obezbijeđeni preduslovi za jeftinije, brže i sigurnije platne transakcije za građane i privredu.

“Posebno je naglašena važnost nastavka aktivnosti na razvoju nacionalnog sistema instant plaćanja, kroz implementaciju TIPS klon projekta, uz zadržavanje visokog nivoa profesionalizma i posvećenosti”, rekli su iz CBCG.

Članovi Savjeta su takođe ukazali na značaj regulatornih aktivnosti sprovedenih tokom prošle godine, u cilju usklađivanja domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU, posebno u segmentima od ključnog značaja za poslovanje finansijskog sektora.

Posebno je apostrofiran značaj izrade Mape puta finansijskog sektora ka održivim finansijama i Smjernica za ESG rizike u kreditnim institucijama, kao i usvajanja prvog sveobuhvatnog Strateškog plana CBCG 2025‒2028, fokusiranog na jačanje finansijske stabilnosti, digitalnu transformaciju, integraciju u EU i razvoj ljudskih resursa.

Izvještaj sadrži i pregled supervizorskih aktivnosti CBCG sprovedenih u prošloj godini, kroz koje su identifikovani i pažljivo analizirani potencijalni rizici, na osnovu čega su preduzimane preventivne mjere u cilju očuvanja finansijske stabilnosti.

Istaknuto je i uspješno finansijsko poslovanje CBCG u prošloj godini, koje je rezultiralo ostvarenjem neto dobiti od 12,2 miliona EUR, od čega je skoro pet miliona prenijeto u državni budžet, uz podsjećanje da nezavisni revizor, već četvrtu godinu zaredom, nije imao nijednu preporuku na finansijsko poslovanje CBCG.

Savjet je posebno ukazao na važnost aktivnosti koje CBCG sprovodi u cilju jačanja transparentnosti, finansijske edukacije, inkluzije i društvene odgovornosti, koje su važan doprinos sveobuhvatnom razvoju finansijskog sistema i njegovoj održivosti.

Na sjednici je razmatran i izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u prošloj godini, u kojem se navodi da su sistemski rizici na kraju prošle godine ostali na umjerenom nivou.

“Uprkos usporenom ekonomskom rastu, finansijska stabilnost je očuvana, pri čemu je rizik uslovljen globalnom geopolitičkom situacijom blago naglašen, kao i ciklični rizici u vezi sa tržištem nekretnina, dok su rizici iz fiskalne sfere mjereni nivoom javnog duga i njegove otplate ocijenjeni kao umjereni”, rekli su iz CBCG.

Savjet je usvojio i izvještaj o stabilnosti cijena u prošloj godini, u kome je istaknuto da je u prethodnoj godini nastavljen trend usporavanja inflacije.

Prema podacima Monstata, potrošačke cijene u prošloj godini bile su u prosjeku više 3,3 odsto u poređenju sa istim periodom 2023. godine.

“Najveći doprinos rastu prosječne godišnje stope inflacije dale su cijene iz kategorija stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva, odjeća i obuća, hrana i bezalkoholna pića i restorani i hoteli. Prema ekspertskoj procjeni CBCG, inflacija u ovoj godini kretaće se u rasponu od 1,6 odsto do 3,6 odsto, sa centralnom projekcijom od 2,6 odsto”, kazali su iz CBCG.

Savjet je usvojio i Odluku o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija kojom se realizuje usklađivanje sa izmjenama Zakona o kreditnim institucijama i regulativom Evropske unije.

Usvajanjem te odluke u domaći regulatorni okvir se transponuju odredbe CRR III regulative – novog evropskog propisa koji dodatno jača zahtjeve za kapitalom i upravljanje rizicima u bankarskom sektoru. Ovim je napravljen značajan iskorak u kontekstu kontinuiranih napora CBCG da dostigne punu ekvivalentnost sa paketom propisa koji je na snazi u Evropskoj uniji.

“Primjena Odluke, koja je predviđena od 1. januara naredne godine, doprinijeće jačanju otpornosti bankarskog sektora i njegovom usklađivanju sa savremenim evropskim nadzornim standardima”, dodaje se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici je donijeto rješenje o izdavanju dozvole za rad mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Flex Credit iz Podgorice.

Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao i usvojio i izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za period od marta do aprila, kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i pružalaca finansijskih usluga u Crnoj Gori za prvi kvartal i izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal, kao i ostale materijale iz domena svoje nadležnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS