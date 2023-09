Značajna saradnja sa MMF-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Uprave prihoda i carina (UPC) ocijenio je značajnom i konstruktivnom saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), čiji je ekspertski tim u višednevnoj posjeti toj državnoj instituciji.

“Sagledavaju se mogućnosti za dalju tehničku podršku, koja će pomoći uspješnijoj realizaciji projekta Reforme poreske administracije (RARP), kao i u nastavku razvoja administrativnih kapaciteta, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom”, saopšteno je iz UPC.

Misija MMF-a, koju predvodi ekspert Frank Van Brunschot, nadzire i napredak u sprovođenju njihovih preporuka.

Tim MMF-a je u posjeti UPC bio od ponedjeljka do danas, u sklopu redovne godišnje Misije.

