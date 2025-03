Značajan prostor za unaprjeđenje saradnje između Crne Gore i UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje ekonomskih veza i unapređenje bilateralnih odnosa bile su glavne teme sastanka državnih zvaničnika Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a sagovornici su poručili da postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje.

Predsjednik UAE, šeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kazao je da je uvjeren da premijer Milojko Spajić vodi Crnu Goru u njenom najboljem interesu.

“Na putu daljeg razvoja vaše države i društva imate moje puno povjerenje i podršku”, rekao je Al Nahyan tokom sastanka sa Spajićem, koji boravi u radnoj posjeti Abu Dabiju.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da je poseban akcenat tokom sastanka stavljen na prioritetne razvojne šanse poput turizma, obnovljive energije, infrastrukture i visokih tehnologija sa ciljem podsticanja održivog ekonomskog rasta u obje države.

Na toj liniji kao naredni korak planiran je niz tehničkih sastanaka, kako sa članovima Vlade UAE, tako i sa biznis zajednicom, radi definisanja projekata od zajedničkog interesa.

Al Nahyan je kazao da je neophodno istrajati na putu zajedničkog ulaganja, jer uspješnost u partnerskim poduhvatima učvršćuje i nadograđuje bilateralne odnose i povezuje građane.

Doprinos ulaganjima, kako je ocijenio, posebno daje stabilna politička situacija u Crnoj Gori, kao i sve bolji biznis ambijent.

“Imao sam priliku da se lično uvjerim u ljepote Crne Gore. Sada sam siguran da u vama ima i lidera koji će raditi u njenom najboljem interesu. Na putu daljeg napretka vaše zemlje i građana računajte na moje puno povjerenje i podršku”, poručio je Al Nahyan.

Tokom sastanka bilo je riječi i o regionalnim odnosima uz isticanje potencijala Crne Gore da u brojnim oblastima bude čvorište i kapija, kako Balkana, tako i šire.

UAE, kako je objašnjeno, žele da osnaže partnerstva sa zemljama regiona, a Al Nahyan je najavio podršku svim inicijativama koje promovišu mir i doprinose stabilnosti i prosperitet u zemljama susjedstva.

