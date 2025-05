Značajan iskorak Crne Gore u poglavljima 14 i 21

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je napravila značajan napredak u poglavljima 14 Transportna politika i 21 Transevropske mreže, u kojem se može očekivati skoro ispunjenje završnih mjerila, saopšteno je na sastanku ministarke saobraćaja, Maje Vukićević i direktorice za mobilnost i transport Evropske komisije, Magde Kopczynske.

U fokusu razgovora Vukićević i Kopczynske, koje su se sastale u Beogradu na marginama ministarskog sastanka Transportne zajednice, bila je evropska integracija Crne Gore u oblasti saobraćaja.

Vukićević je kazala da Crna Gora nastavlja intenzivan rad na ispunjavanju preostalih zatvarajućih mjerila, te da je već pokrenuta procedura za usvajanje ključnih zakonskih rješenja i podzakonskih akata u oblasti drumskog saobraćaja i bezbjednosti željeznice.

Ona je navela da je Ministarstvo saobraćaja značajno ojačalo administrativne kapacitete za upravljanje EU fondovima, što je ključno za kvalitetnu pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata koji su dio TEN-T mreže.

Kopczynska je pozdravila napore Crne Gore i izrazila spremnost Evropske komisije da i dalje pruža stručnu i finansijsku podršku, naročito kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) i Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

„Obje strane su ocijenile da je dosadašnja saradnja u okviru Transportne zajednice veoma dobra, te da su redovni kontakti i konkretni rezultati u reformi sektora saobraćaja pokazatelj ozbiljnosti Crne Gore na evropskom putu“, navodi se u saopštenju.

Vukićević je zahvalila na kontinuiranoj podršci i izrazila uvjerenje da će Crna Gora u narednim mjesecima dodatno ubrzati tempo evropskih integracija u sektoru saobraćaja.

