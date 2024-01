Živković: Ubrzani razvoj Kolašina ugrožen nebrigom nove vlasti

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Kolašin je postao atraktivna investiciona destinacija za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), poručio je kandidat za predsjednika te stranke Danijel Živković, dodajući da je ubrzani razvoj te opštine ugrožen neznanjem i nebrigom nove lokane i državne vlasti.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je u okviru kampanje za unutarstranačke izbore na tribini u Kolašinu, ukazao na ubrzani razvoj koji je ta opština doživjela prethodnih godina.

„A koji je značajno ugrožen neznanjem, neodgovornošću i nebrigom nove lokalne i državne vlasti”, kazao je Živković.

On je, govoreći o infrastrukturnom razvoju, podsjetio na važnost projekata realizovanih za vrijeme vlasti DPS.

„Auto-put i izgradnja skijališta su transformisali Kolašin, dajući mu novi impuls i prepoznatljivost”, rekao je Živković.

Ti projekti, kako je kazao, nijesu samo promijenili sliku grada, već su otvorili vrata novim investicijskim i turističkim mogućnostima.

„Čime je Kolašin postao atraktivna destinacija za domaće i strane investitore”, kazao je Živković.

On je naglasio da su ti projekti ključni za stvaranje novih radnih mjesta, ali i razvoj kolašinskih biznisa, dok se, kako je dodao, Kolašin profilisao kao grad sa ogromnim potencijalom za zapošljavanje i ekonomski rast.

“Ne smijemo zanemariti ni značaj očuvanja prirode i održivog razvoja, što je naša trajna obaveza prema budućim generacijama”, rekao je Živković.

