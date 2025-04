Živković: Tržište izdavanja stanova u sivoj zoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržište izdavanja stanova funkcioniše gotovo isključivo u sivoj zoni, saopštio je predsjednik Udruženja podstanara – Moj dom, Dragan Živković i dodao da su oni prepušteni sami sebi, suočeni sa visokim kirijama, nesigurnim ugovorima, čestim izbacivanjima i bez institucionalne podrške.

On je u intervjuu Pobjedi kazao da su, imajući u vidu inflaciju i ekonomsku nesigurnost, glavni faktori koji doprinose rapidnom rastu kirija sezonski turizam i kratkoročni najam, kao i nekontrolisana urbanizacija i kupovina nekretnina radi profita.

Živković je rekao da nedostaje zakonska regulacija i kontrola tržišta najma, javno stanovanje i subvencionisani modeli. Crna Gora nema zvaničan registar podstanara, tako da nije poznat tačan broj, iako se pretpostavlja da deset odsto populacije ne živi u svom stanu.

On smatra da je glavni uzrok rasta kirija u pretvaranju stanovanja iz osnovnog ljudskog prava u tržišnu robu.

„Stanovi se sve više grade i kupuju isključivo u investicione svrhe, a ne za život. Sezonski turizam dodatno destabilizuje tržište, naročito ljeti kada se podstanari izbacuju da bi se stanovi izdavali turistima. Nedostatak zakonske regulative, poreske politike i javnog stambenog fonda dodatno omogućavaju nekontrolisani rast cijena“, saopštio je Živković.

On je dodao da je trenutnu situaciju na tržištu nekretnina u Crnoj Gori izuzetno nepovoljna, nesigurna i neodrživa.

„Podstanari su prepušteni sami sebi, suočeni sa visokim kirijama, nesigurnim ugovorima, čestim izbacivanjima i bez ikakve institucionalne podrške. Tržište funkcioniše gotovo isključivo u sivoj zoni, što dodatno pogoršava stanje“, kazao je Živković.

On smatra da se rast kirija može zaustaviti ili na neki način staviti pod kontrolu, uvođenjem kontrole cijena u određenim zonama, poreskih mjera na prazne stanove, subvencionisanog stanovanja i javnih fondova, kao i donošenjem zakona o podstanarima.

Živković je rekao da je potrebna hitna sistemska intervencija koja bi podrazumijevala pravno regulisanje tržišta najma, formiranje javnog stambenog fonda, renoviranje i otkup praznih stanova za socijalno stanovanje, uvođenje subvencija i pravne pomoći podstanarima.

„Neophodna je i aktivna saradnja opština, države i civilnog sektora“, poručio je Živković.

On je podsjetio da je Udruženje podstanara pokrenulo inovativni model fer i sigurnog stanovanja pod nazivom Novi model stanovanja – put ka pravednijem i sigurnijem stanovanju u Crnoj Gori. Cilj tog modela je sistemska zaštita podstanara, unapređenje odnosa između zakupaca i stanodavaca, kao i dugoročno rješavanje stambenog pitanja kroz pripremu za socijalnu stanogradnju planiranu za narednu godinu.

Model donosi konkretne mehanizme podrške, među kojima se izdvajaju: subvencionisana 12. kirija za članove koji redovno izmiruju obaveze, pravna zaštita pri sklapanju ugovora i u slučaju zloupotreba, pravo prvenstva za socijalne stanove i fer uslovi, bez skrivenih troškova, visokih provizija i nepovoljnih ugovora.

Pored toga, model poziva i stanodavce da se uključe i doprinesu izgradnji stabilnog i poštenog tržišta zakupa. Udruženje podstamara navodi da je stanovanje osnovno ljudsko pravo, a ovaj model je prvi ozbiljan korak ka vraćanju socijalne dimenzije stanovanju u Crnoj Gori.

Živković je naveo da su planirani pravni savjeti i podrška podstanarima u slučajevima zloupotreba.

„Udruženje već pruža osnovnu pravnu pomoć, a u planu je širenje te usluge kroz saradnju sa advokatima, pravnim klinikama i NVO sektorom. Takođe, radi se na formiranju mreže lokalnih savjetovališta“, kazao je Živković.

On smatra da postoje neregulisane ili sive zone na tržištu izdavanja stanova koje dodatno otežavaju položaj podstanara.

„Ogroman broj stanova se izdaje „na crno“, bez ugovora i evidencije. To podstanare ostavlja bez ikakvih prava, izloženim arbitrarnim odlukama stanodavaca, a državu bez poreza i kontrole“, saopštio je Živković.

On je dodao da preko 80 odsto podstanara nema nikakav ugovor.

„Neregulisano izdavanje nije samo poreski problem, već i pitanje ljudskih prava, sigurnosti i dostojanstva hiljada ljudi koji žive u stalnom riziku“, poručio je Živković.

Udruženje, prema njegovim riječima, snažno zagovara uvođenje kontrole kirija, barem u opterećenim urbanim zonama.

„Smatramo da treba razviti modele najma sa ograničenim cijenama i stimulisati stanodavce koji izdaju pod fer uslovima što i jeste glavna aktivnost našeg projekta Novi model stanovanja u Crnoj Gori“, kazao je Živković.

