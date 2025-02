Zimska sezona skoro prekinuta na državnim skijalištima na Bjelasici i Durmitor

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Izuzetno toplo i kišovito vrijeme praktično je prekinulo glavnu zimsku sezonu na državnim skijalištima na Bjelasici i Durmitoru, pričinilo milionsku štetu i ponovo podsjetilo nadležne da su ski-centri osuđeni na propast bez sistema za vještačko osnježavanje, pišu Vijesti.

Na državnom skijalištu Kolašin 1600 već desetak dana gostima mogu ponuditi jedino panoramsku vožnju žičarom i usluge restorana, jer na stazama nema snijega.

Slična situacija je i na durmitorskom skijalištu Savin kuk, gdje se ipak u subotu moglo skijati jer ima dovoljno snijega na dijelu staze podno istoimenog vrha.

Od početka zimske turističke sezone, 21. decembra prošle godine, na skijalištu Kolašin 1600 bilo je svega 15 skijaških dana. Nakon kiše, uslijedilo je i masovno otkazivanje rezervacija, naročito u privatnom smještaju, ali i slaba posjeta skijalištima.

U Kolašinu i na Žabljaku ovih dana sve podsjeća na ambijent turističke sezone 2023/2024, kada je, zbog nezapamćenog nedostatka snijega, turistička privreda doživjela milionske gubitke i nije zabilježen nijedan skijaški dan.

Početak turističke zime obećavao je drugačiju situaciju i budio nadu da se bar dio tih gubitaka može nadomjestiti. Na državnom skijalištu Kolašin 1600 početkom januara bilo je i po 1,25 hiljada skijaša dnevno na izuzetno dobro pripremljenim stazama, a skijalištu Savin kuk već poslije 11 sati ujutro nije se moglo prići automobilom.

Nažalost, dobro popunjeni smještajni kapaciteti i prepuna skijališta i zimska idila potrajali su samo do sredine januara, kada je jaka južina pomrsila mnoge račune.

Umjesto optimizma, sa državnog skijališta Kolašin 1600 sada ponavljaju poruke od lani, pa rukovodilac Bojan Medenica kaže da je “jasno da se sljedeća sezona ne smije dočekati bez vještačkog osnježavanja”.

“Staze, koje pokriva žičara K8 bile su u funkciji svega 15 dana. Traka za početnike radila je 31 dan. Sada ne radimo zbog nedostatka snijega. Tolikim brojem skijaških dana ne mogu biti, naravno, zadovoljan. Od 22. januara staze koje ‘prate’ žičaru K8 nijesu u funkciji, pa gosti skijališta mogu uživati samo u panoramskoj vožnji. Zaista je neophodno da svi damo doprinos, kako i narednu sezonu ne bismo dočekali na isti način. Budućnosti ski-centra nema bez vještačkog osnježavanja”, poručio je Medenica.

Šta u vrijeme globalnog zagrijavanja znači vještačko osnježavanje najbolje se vidi na primjerima susjednih skijališta na Jahorini i Kopaoniku, gdje je i danas moguće skijati, uprkos toplom vremenu i nedostatku prirodnog snijega.

Kraj školskog raspusta i kiša ispraznili su i privatni smještaj u Kolašinu. Trenutno se, kako je navela direktorica lokalne Turitičke organizacije (TO), Zorica Milašinović, može govoriti samo o izletničkom turizmu.

Ona je kazala da je popunjenost kapaciteta bila odlična dok je trajao raspust, a poslije toga uslijedila je kiša, nije bilo snijega, pa su naglo otkazivane rezervacije u privatnom smještaju.

Još ima vikend posjeta, a riječ je uglavnom o gostima iz Crne Gore, koji se nakratko zadržavaju u Kolašinu.

“O dužim boravcima, nažalost, sada ne možemo govoriti. U Kolašinu je i određeni broj turista iz Albanije koji ostaju, bez obzira na to ima li snijega, po nekoliko dana. Daleko je od onoga što smo očekivali od ove sezone”, poručila je Milašinović.

Prema njenim riječima, kad nema snijega velikim dijelom je uzaludan i trud da se obogati vanpansionska ponuda. Kako kaže, manifestacije ne mogu zamijeniti snijeg.

Njene riječi potvrđuju i vlasnici privatnog smještaja. O očekivanjima više ne govore, ali ponavljaju poruku da nadležni moraju da nađu rješenje bar za narednu turističku zimu. A rješenje je, jednoglasni su, vješački snijeg.

