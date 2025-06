ŽICG-u još 2,5 miliona iz budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će Željezničkoj infrastrukturi (ŽICG) iz tekuće budžetske rezerve isplatiti 2,5 miliona EUR, jer deset miliona koje su dobili kroz program ovogodišnjeg tekućeg održavanja željezničke infrastrukture nije dovoljan da bi to državno preduzeće normalno funkcionisalo.

Odluci Vlade na sjednici prije dva dana je prethodio dopis ŽICG Ministarstvu saobraćaja u kome su naveli da im je opredijeljenih deset miliona EUR “ispod minimuma za funkcionisanje željezničkog sistema, zbog nemogućnosti nabavke svih rezervnih djelova, materijala i opreme neophodne za održavanje svih elemenata infrastrukture koji su zakonom definisani”, prenose Vijesti.

Uz to, ova im je suma mala jer ne mogu da isplaćuju plate zaposlenima shodno programu Evropa sad 2, a naglasili su njihovu ključnu ulogu u sprovođenju tekućeg održavanja, regulisanja saobraćaja, vršenja aktivnosti neophodnih za obezbjeđivanje i realizaciju međunarodnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju.

“Kako bi se očuvala bezbjednost i funkcionalnost infrastrukture stare više od 50 godina koja svakodnevno trpi pritisak vremena, korišćenja i klimatskih uticaja, neophodno je obezbijediti veći iznos sredstava za potrebe tekućeg održavanja. Svaki dalji pokušaj da se saobraćaj održava sa postojećim sredstvima vodi ka direktnom riziku od prekida saobraćaja, tehničkih havarija i potencijalnih posljedica po živote ljudi i imovine”, obrazloženje je za dodatno obezbjeđivanje novca.

ŽICG treba da počne rekonstrukciju pruge Golubovci – Bar, ali uprkos ranijim najavama da će taj posao početi tokom ove godine radovi u ovoj godini ipak neće početi jer ključni preduslovi nijesu ispunjeni – potpisivanje finansijskog sporazuma sa finansijerima projekta Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, glavni projekat nije završen, niti je raspisan tender za izvođača radova.

