Krajem aprila konferencija Žene od uticaja

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Regionalna poslovna konferencija Žene od uticaja biće krajem aprila drugi put održana u Crnoj Gori.

Konferencija pod nazivom Žene od uticaja: Na sceni, ima za cilj da u Herceg Novom, od 26. do 28. aprila, okupi članice iz biznisa, javnog sektora, zdravstva, ekspertkinje iz brojnih oblasti, kao i ugledne žene u kulturi, umjetnosti i diplomatiji.

Konferencija je podijeljena u tri cjeline koje se bave poslovnom, političkom i scenom kreativnih industrija, a namijenjena je poslovnoj javnosti i unapređenju biznisa kroz forme diskusija, treninga i umrežavanja.

Organizatorke, Sanja Milosavljević iz Press Room-a i Jelena Vuletić iz Balance2Business, ove godine posebno akcentuju da projekat ima za cilj da podstakne profesionalni razvoj, preduzetništvo i inovacije.

„Vrijednost umrežavanja, dijeljenja iskustava i učenja od uspješnih ženskih liderki u različitim industrijama, je ono što vas očekuje tokom ove dvodnevne konferencije“, navodi se u saopštenju.

Konferencija će okupiti 200 najuspješnijih žena Zapadnog Balkana.

„Želimo da saznamo i od naših gostiju dobijemo uvide o poslovnoj sceni regiona i kakve su trenutne šanse i prilike za razvoj biznisa. Izazovi tržišta su brojni, ali usmjerenje će pomoći ženama“ rekla je Milosavljević koja je idejni tvorac projekta i dodala da smo svi danas „na sceni“, bilo da je to naše mikro ili makro okruženje.

Prema njenim riječima, dinamično društveno-ekonomsko okruženje u posljednjih nekoliko godina imalo je trajan uticaj na usvajanje novih trendova, pa smo svjesniji digitalnog odnosa sa medijima i komunikacije na mrežama.

„Ove godine naglašavamo važnost ženskih glasova i perspektiva u oblikovanju bolje budućnosti za sve. Metafora pozornice je tu da bismo prenijele poruku o preduzimanju akcije, unapređenju sebe i naših biznisa i stvaranju razlike, zbog koje smo autentični“, naglasila je Milosavljević.

Vuletić, koja je i članica Upravnog odbora Hipotekarne banke, dodala je da za svaku ženu rad na kontinuiranom ličnom i profesionalnom razvoju može biti jedna od najmudrijih odluka ikada.

Gosti na panelu o regionalnoj poslovnoj sceni Kuda plovi ovaj brod? daće odgovore na brojna pitanja.

Više informacija na www.zeneoduticaja.com

