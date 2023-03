Zemlje Mediterana traže zajedničko rješenje za razvoj održivog turizma

Podgorica, Atina, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) počela je implementaciju projekta o održivom turizmu Dijalog za turizam /Dialogue 4 Tourism/ u okviru kojeg su predstavnici NTO, uz ostale partnere u projektu, prisustvovali prvom sastanku u Atini.

Iz NTO-a je saopšteno da je riječ o projektu koji se realizuje kroz program prekogranične saradnje Iterreg EUROMED, a čija je misija da se uz prekograničnu i multisektoralnu saradnju transformiše turistički sektor na Mediteranu u zeleniji, pametniji i otporniji na klimatske promjene.

Projekt menadžerka i predstavnica Vodećeg partnera Andaluzijske javne fondacije El legado andalusí iz Španije, Julia Sáiz-Pardo, saopštila je da će projektno područje imati koristi od povećanog nivoa koordinacije i jačanja institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Ona je kazala da je planiran i niz aktivnosti na osnovu te transnacionalne saradnje među ciljanim akterima, kao i usklađivanja sa strategijama Evropske unije i Mediterana, odnosno EU Zeleni plan /EU Green Deal/, Ciljevi održivog razvoja EU /Sustainable Development Goals SDGs/, Teritorijalna Agenda 2030 /Territorial Agenda 2030/, Unija za Mediteran, Zelena MED Agenda /UfM Greener MED Agenda/ i druge relevantne strategije.

Menadžerka u NTO-u, Biljana Božović, navela je da će glavne koristi koje će akteri upravljanja dobiti od tog transnacionalnog pristupa biti učenje iz iskustava, prenosa znanja, kapitalizacije, povezivanja, lobiranja kako bi se garantovala bolja budućnost za održivi turizam na Mediteranu.

“Kroz Mrežu održivih turističkih opservatorija na Mediteranu i kroz transfer znanja, očekuje se da se identifikuje kritična masa zainteresovanih crnogorskih učesnika za osnivanje prvog turističkog opservatorija za održivi turizam u Crnoj Gori“, poručila je Božović.

Drugog dana organizovan je događaj pod nazivom Zajednička vizija upravljanja turizmom na Mediteranu, gdje su partneri na projektu ali i ostali predstavnici INTERREG Euro-MED Programa u okviru više panel diskusija predstavili projekat Dialogue 4 Tourism, kao i viziju održivog razvoja Mediterana, potrebu za transformacijom upravljanja turizmom kao i inovativni i cirkularni klimatski neutralni turizam.

Projekat Dialogue 4 Tourism će se sprovoditi narednih sedam godina, a pored NTO i Monstata koji je pridruženi partner u tom projektu, partneri su Andaluzijska javna fondacija El legado andalusi iz Španije, Regija Provansa-Alpe-Azurna obala iz Francuske, Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO iz Hrvatske, opština Varna iz Bugarske, Evropska organizacija javnog prava – EPLO iz Grčke, Ministarstvo transporta, komunikacija i radova sa Kipra, Regija Lacio iz Italije i još 24 pridružena partnera iz EUROMED područja, koja takođe uključuju zemlje južnog Mediterana i Crnomorske oblasti.

Naredni sastanak projektnih partnera projekta Dijalog za turizam biće održan u Crnoj Gori u septembru.

