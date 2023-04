Zelena i digitalna tranzicija neophodnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zelena i digitalna tranzicija su neophodnost, što su potvrdile zdravstvena i ekonomska kriza, poručila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i dodala da je to prilika da se iskoriste konkurentske prednosti koje pruža primjena novih tehnologija.

Drakić je na Western Balkans ESG samitu, koji se od srijede do petka održavao u Porto Montenegru, kazala da će postizanje neto nultog cilja zahtijevati osmišljavanje svaog aspekta života na planeti – od načina na koji se proizvodi i troši energiju do hrane koja se jede.

„Ovo predstavlja priliku da se iskoriste konkurentske prednosti koje pruža primjena novih tehnologija i podržavajući transformaciju sa uobičajenog načina poslovanja na onaj koji vodi ka održivom razvoju“, rekla je Drakić na panelu Zelena inovacija – razvoj tehnologija i poslovnih modela potrebnih za budućnost.

Ona je dodala da koncept cirkularne ekonomije izazove pretvara u prilike integrisanjem inovativnijih poslovnih modela. Te prilike su, kako je navela, brojne i zavise od sektora.

Govoreći o mogućnostima za podsticanje zelene i cirkularne transformacije, posebno finansijskim, Drakić je podsjetila da su na raspolaganju različiti fondovi EU koji su Crnoj Gori dostupni kroz različite programe. Ipak, za sada se najveći broj njih odnosi na prenos znanja, širenje svijesti i jačanje kapaciteta, što je svakako dobro, ali ne dovoljno za privredu.

“Ipak, sa druge strane niz domaćih institucija, među njima i privrednih društva koji su u većinskom vlasništvu države nude ili najavljuju konkretne podsticaje i prilike”, rekla je Drakić.

Osvrćući se na stanje u poslovnoj zajednici, ona je navela da mnoge članice Komore marljivo rade na sopstvenom usmjeravanju ka zelenoj budućnosti i zelenom poslovanju.

PKCG se, prema njenim riječima, zalaže da svijest o nužnosti zelene tranzicije postane smjer razmišljanja i razvoja kod svih MMSP u Crnoj Gori. Taj process nije jednostavan, budući da strukturu privrede čine mikro i male kompanije, koje nemaju dovoljno ljudskih resursa koji bi se bavili navedenim pitanjima.

“Stoga nam je namjera da im u Komori pružimo sve potrebne informacije i savjetodavnu podršku”, poručila je Drakić.

Ona je najavila pokretanje HUB-a cirkularne ekonomiji, ističući da su brojne članice Komore prepoznale prilike u cirkularnom pristupu, zbog čega se ta institucija opredijelila na taj čin.

HUB će biti otvorena informativna platforma za širenje podataka, naučenih lekcija, najboljih praksi i prikupljenih ključnih indikatora kroz međusektorsku saradnju i međuresorni dijalog, istovremeno pružajući priliku za povezivanje svih zainteresovanih strana, kao i povezivanje sa centrima iz drugih zemalja kako bi se omogućila razmjena dobrih praksi i znanja.

