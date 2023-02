Zbog kvara TE Pljevlja obustavila proizvodnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja je večeras zbog kvara obustavila proizvodnju i biće van pogona nekoliko dana, rekao je izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin.

“TE Pljevlja je izašla iz pogona večeras u 20 sati i 30 minuta, zbog curenja na ekonomajzeru”, rekao je Rovčanin portalu RTCG.

Kako je kazao, očekuju da će kvar biti brzo saniran i da će TE za tri do četiri dana opet biti na mreži.

Prema riječima Rovčanina, do danas, TE Pljevlja je bila na mreži u punoj snazi, bez ispada, skoro četiri mjeseca.

