Završili raspravu o Predlogu zakona o potrošačkim kreditima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas završila raspravu o Predlogu zakona o potrošačkim kreditima, kojim se ukidaju naknade za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita i uvodi najviša dozvoljena efektivna kamatna stopa na potrošačke kredite.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, kazala je da se tim zakonom u crnogorski pravni sistem prenosi Direktiva 2014/17, koja se prvenstveno odnosi na potrošačke stambene kredite.

„Imajući u vidu da odredbe ove Direktive u velikoj mjeri proširuju obim prava potrošača, mi smo se opredijelili da njenu sadržinu proširimo i na sve ostale potrošačke kredite, a ne samo stambene“, dodala je Vujović.

Potrošački su oni krediti koje uzimaju građani u svrhu koja nije namijenjena njihovoj poslovnoj djelatnosti.

Vujović je navela da je usvajanje ovog zakona značajno i za pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača.

Tokom čitavog perioda pripreme zakona, Vlada je imala intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima Centralne banke (CBCG).

„U tom pravcu je važna inicijativa CBCG koja se odnosila na određivanje maksimalne visine efektivne kamatne stope, tako da danom stupanja na snagu zakona kreditori neće moći sa potrošačima da ugovaraju kamatnu stopu koja je veća od prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na stanje svih potrošačkih kredita upisanih u kreditni registar CBCG za određeni kvartal, uvećane 100 odsto“, objasnila je Vujović.

Ona je saopštila da je takav način određivanja gornje granice kada su u pitanju efektivne kamatne stope na potrošačke kredite, zasnovan na tržišnom principu. Na taj način se poštuju pravila konkurencije kada je u pitanju sektor kreditora i kreditnih posrednika.

Vujović je rekla i da je značajno što se inicijativom CBCG utiče na ekstremno visoke kamatne stope i na taj način doprinosi zaštiti potrošača.

Značajna unapređenja u zakonu urađena su i u dijelu procjene kreditne sposobnosti potrošača, tako da je kreditor dužan da uspostavi procedure za rano prepoznavanje potrošača za poteškoćama u plaćanju, te da je dužan da obezbijedi uspostavljanje kontakta sa takvim potrošačima.

„Predlogom zakona su definisana i osnovna pravila kada je u pitanju procjena vrijednosti nepokretnosti koja se uzima u obzir kod procjene kreditne sposobnosti potrošača, što je takođe novina u crnogorskom pravnom sistemu“, dodala je Vujović.

Novina je i dužnost kreditora da prije pokretanja postupka izvršenja preduzmu opravdane i razumne mjere radi postizanja dogovora o naplati potraživanja.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Tonći Janović kazao je da to zakonsko rješenje prati legislativu Evropske unije (EU) i da će prvi put ova oblast biti uređena u potpunosti.

„Izrada ovog zakona bila je neophodna zbog sve većeg razvoja bankarskog tržišta i broja pravnih subjekata koji nude nove modele kreditiranja“, rekao je Janović.

Zakonom se, kako je objasnio, propisuje da je kreditor dužan da prilikom oglašavanja koje se odnosi na ugovor o kreditu sadrži kamatnu stopu ili druge troškove na jasan sažet i vidljvi način i pruži informaciju o kamatnim stopama o svim naknadama, ukupan iznos kredita, efektivnu kamatnu stopu, trajanje ugovora o kreditu, ukupan iznos koji potrošač treba da plati i iznos mjesečne rate.

„Zakonom se predviđaju kazne od tri do 20 hiljada EUR za kreditore ili kreditne posrednike koji se ne pridržavaju ovih zakonskih rješenja“, dodao je Janović.

On je rekao da PES podržava to zakonsko rješenje u dijelu kontrolisanja mikrokreditnih institucija, ali da je imalo prostora za regulisanje ostalih banaka. Ovdje postoji dosta prostora da se ovo zakonsko rješenje unaprijedi“, smatra Janović.

Prema njegovim riječima, zakon predviđa ukidanje naknada za obradu kredita, ali samo kod stambenih kredita.

„Tu vidimo manjkavost, jer je moglo da bude kod svih potrošačkih kredita, jer nema opravdanih razloga da se to naplaćuje. Postoji kreditni referent koji prima platu za to“, naveo je Janović.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović, saopštio je da je taj zakon u korist građana odnosno potrošača.

„Ovaj zakon nikad niko iz Demokratske partije socijalista (DPS), ni satelita nije htio da predloži, možda jer je njima važniji bio interes banaka nego građana“, kazao je Đurović.

On je naveo da je taj zakon mogao da bude donesen 2021. godine i da se nije moralo čekati tri godine za njegovo usvajanje.

„Ovim zakonom se određuje da se ukidaju naknade za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita. Možda je moglo da se ukine i za obradu potrošačkih kredita. Za sada je i ovo prihvatljivo“, dodao je Đurović.

On je rekao da su kod nas kamatne stope rasle i građani su bili primorani da podižu kredite, a onda su se banke dosjetile čuvenih reprograma, pa povećavale dugove građanima koji su doživotni.

Poslanik Demokrata, Albin Ćeman, kazao je da će od predloženog zakona koristi imati građani, s tim što se neće značajnije narušiti bankarski sektor.

„Ovaj akt će pružiti visok stepen zaštite korisnicima stambenih, ali i drugih potrošačkih kredita. Smatram da je predloženo zakonsko rješenje kvalitetnije i unapređenije od prethodnog“, ocijenio je Ćeman.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, pozvao je da se ne koriste manipulacije da se ovim zakonom građanima nešto pomoglo.

„Važno je da se građanima ne šalju neke informacije da im se stvara utisak da će im nakon ovog zakona biti fenomenalne kamatne stope u bankama, jer neće“, tvrdi Mugoša.

On je naveo i da ograničenje kamatnih stopa nema veze sa bankama, već da će isključivo tangirati mikrokreditne finansijske institucije.

