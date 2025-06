Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su danas završili raspravu o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o Fondu rada, koji su predložili poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), u cilju rješavanja neuplaćenih doprinosa zaposlenima čiji su poslodavci insolventni, ili su nestali sa tržišta rada.

Poslanica SNP-a, Slađana Kaluđerović, kazala je da je u pitanju važno zakonsko rješenje kojim će, ako ga usvoje, ispraviti kao društvo nepravdu prema radnicima.

„Ako usvojimo ovaj predlog, država će na sebe preuzeti ulogu garanta pravde, tako što će uplatiti doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije platio, a u međuvremenu je ili prestao da postoji ili je blokiran od Centralne banke (CBCG), samo za period koji im nedostaje da ostvare pravo na penziju“, navela je Kaluđerović tokom rasprave u Skupštini.

Ona je rekla da to nije zakon kojim će oni nešto pokloniti, već vratiti dostojanstvo radnicima i ljudima koji su svoj radni vijek uložili u privredu ove zemlje, ali kojima taj rad nije priznat kroz uplatu doprinosa.

„Zbog nesavjesnih poslodavaca ili propasti preduzeća, ovi doprinosi nijesu evidentirani, a državne institucije koje je trebalo da vrše nadzor su napravile propust“, kazala je Kaluđerović.

Prema njenim riječima, tim Predlogom zakona predviđa se da država kroz Fond rada plati doprinose za PIO na firme odnosno poslodavce koji su prestali da postoje ili su blokirani 90 dana od CBCG.

„Ne vrši se uplata za čitav radni staž već onaj dio za koji im nedostaje za sticanje prava na penziju“, objasnila je Kaluđerović.

Ona je rekla da šalju poruku starijim građanima da ako su radili, neće ih ostaviti da stare u siromaštvu.

„Vodili smo računa o fiskalnom efektu na budžet i ne otvaraju se vrata za zloupotrebe i ne stvara budžetski deficit. Fond rada će uplaćivati u momentu kad tome zaposlenom nedostaje dio da bi ostvario pravo na penziju“, navela je Kaluđerović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, najavio je da će podržati navedeni zakon, podsjetivši međutim da Vlada već 14 mjeseci ne daje mišljenje na taj akt.

„To je nepoštovanje ovog doma. Obaveza Vlade je, kod ovih važnih zakona, da dostavi mišljenje, jer mi kao poslanici ne možemo imati sve operativne podatke u svakom trenutku i Vlada treba da ukaže i na finansijske implikacije“, rekao je Mugoša.

On je pozvao Vladu da ozbiljnije postupi prema inicijativama iz parlamenta, jer je Skupština, kako je poručio, birala Vladu.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić, kazao je da će mu biti interesantno da vidi kako će se Vlada odnijeti prema ovom zakonu.

„Stanje u tim preduzećima je proizvod neodgovornosti dva faktora – poslodavaca, ali i državnih i inspekcijskih organa, koji su bili u obavezi da prate sprovođenje zakonskog rješenja koje imamo na snazi“, rekao je Anđušić i dodao da se nada da će se u finalu zaštititi ove ciljne grupe.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Milan Zečević, ocijenio je da će se tim predloženim zakonskim rješenjem urediti zaštita zaposlenih potpunije.

„Ovo je najviše pogodilo zaposlene na sjeveru Crne Gore, koji su ostali bez svojih penzija“, rekao je Zečević.

On je ocijenio da to zakonsko rješenje doprinosi pravičnijem tretmanu zaposlenih i proširuje obuhvat zaštite i jasno potvrđuju posvećenost države principima socijalne odgovornosti i solidarnosti.

