Završili predstavljanje IPARD-a u 23 opštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede završilo je informativne radionice u 23 opštine, tokom kojih su predstavili detalje novog IPARD javnog poziva za podršku nabavci opreme i mehanizacije.

Predstavnici Ministarstva su u direktnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima razgovarali o kriterijumima, uslovima, kao i dokumentaciji potrebnoj kako bi se prijavili na novi javni poziv i ostvarili dostupnu podršku.

Proizvođači kroz IPARD podršku za primarnu poljoprivrednu proizvodnju mogu konkurisati sa projektima čiji prihvatljivi troškovi iznose od deset hiljada do 500 hiljada EUR i ostvariti podršku čak do 350 hiljada EUR.

„Podrška se ostvaruje u iznosu od 60 odsto od prihvatljive investicije. Za mlade farmere, ispod 40 godina, podrška je 65 odsto, dok je za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška 70 odsto prihvatljive investicije“, precizirali su iz Ministarstva.

Korisnici ovog javnog poziva mogu biti svi pojedinci i kompanije koji su registrovani za bavljenje poljoprivredom.

„Oni su trenutku objavljivanja javnog poziva, u zavisnosti od sektora proizvodnje, moraju ispunjavati određene kriterijume u pogledu obima proizvodnje, broja uslovnih grla i površine zasada, o čemu je bilo detaljnije riječi tokom samih prezentacija“, navodi se u saopštenju.

Javni poziv biće objavljen u ponedjeljak i trajaće do 15. juna.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu se preuzeti od dana objave javnog poziva sa sajta Ministarstva, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program www.gov.me/ipard.

Iz Ministarstva su najavili da će se Dani otvorenih vrata održavati i tokom trajanja javnog poziva.

Stoga će svi potencijalni aplikanti imati priliku da prije zvanične predaje dokumentacije, u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima u Direktoratu za plaćanja, provjere zahtjev, kako bi izbjegli naknadne dopune i skratili vremenski period do odobravanja sredstava podrške.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS