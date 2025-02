Završeni radovi na agregatu A6 u HE Perućica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na agregatu A6 u hidroelektrani (HE) Perućica u potpunosti su završeni, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG) i dodali da taj remontni zahvat značajno doprinosi efikasnosti i dugoročnoj održivosti HE.

Iz te kompanije su saopštili da su nastavili praksu terenskih kolegijuma i da je ovog puta kolegijum izvršnog direktora Ivana Bulatovića održan u HE Perućica.

Ta posjeta, kako su rekli iz EPCG, bila je prilika da se potvrdi visoka pogonska spremnost tog proizvodnog objekata i sagleda dalji plan modernizacije.

„Tom prilikom, rukovodstvo EPCG i stručni timovi obišli su postrojenje i uvjerili se da su radovi na agregatu A6 u potpunosti završeni i da je agregat u pogonu“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da taj remontni zahvat značajno doprinosi efikasnosti i dugoročnoj održivosti hidroelektrane.

„U skladu s planom daljeg razvoja, EPCG nastavlja s modernizacijom postrojenja – isti radovi planirani su i na agregatu A7, dok je u toku tenderski postupak za izbor izvođača za ugradnju potpuno novog agregata A8, čime će se povećati ukupna snaga HE i dodatno osnažiti energetski kapaciteti Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Bulatović je istakao značaj preduzetih aktivnosti u najstarijoj velikoj elektrani.

“HE Perućica je ključni oslonac našeg hidroenergetskog sistema, a uspješno završeni radovi na agregatu A6 dokaz su posvećenosti i stručnosti našeg tima“, kazao je Bulatović.

On je poručio da nastavljaju sa modernizacijom i da uskoro kreću sa radovima na agregatu A7.

„U pripremi je ugradnja potpuno novog agregata A8, što će, uz projekat prevođenja voda iz Zete i izgradnje tunela Krupac-Slano, značajno povećati proizvodne kapacitete elektrane“, naveo je Bulatović.

Prema njegovim riječima, tim strateškim ulaganjima jačaju energetsku stabilnost Crne Gore i osiguravaju održiv razvoj EPCG.

„EPCG ostaje posvećena unapređenju svojih kapaciteta, uz snažan fokus na modernizaciju i pouzdanost proizvodnih objekata. HE Perućica nastavlja da bude jedan od ključnih stubova elektroenergetskog sistema Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS