Završena rasprava o predloženim izmjenama Zakona o PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su danas završili raspravu o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koje će, prema riječima predlagača, pozitivno uticati na životni standard korisnika srazmjernih penzija.

Državna sekretarka u Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Mersida Aljićević, rekla je da predložene izmjene i dopune imaju za cilj povećanje socijalne sigurnosti penzionera i osiguranje dostojanstvenog života korisnicima koji se oslanjaju na srazmjerne penzije.

„Implementacija ove mjere imaće direktan pozitivan uticaj na životni standard korisnika srazmjernih penzija“, poručila je Aljićević na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u ovoj godini, na kojem nije bilo poslanika opozicije.

Parlament je od ponedjeljka nastavio rad, nakon što su poslanici opozicije kažnjeni sa 15 dana udaljenja zbog nedavnog onemogućavanja održavanja sjednice zakonodavnog doma na kojoj je trebalo da se odlučuje o budžetu za ovu godinu.

Izmjenama Zakona o PIO predlaže se uvođenje isplate razlike do najnižeg iznosa penzije korisnicima srazmjernih penzija, ukoliko im je zbirni iznos srazmjernih penzija manji od iznosa najniže penzije određene prema članu 29 Zakona, u iznosu od 450 EUR.

„Zakon je pravičan, solidaran i pokazuje odgovornost prema najstarijim sugrađanima“, dodala je Aljićević.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES), Jelenka Andrić, kazala je da je usvajanje ovog zakona mjera dostojanstva i pravde za najranjiviju kategoriju stanovništva.

Ona je objasnila da su srazmjerni penzioneri oni koji su dio radnog vijeka proveli u nekim od država iz okruženja, najčešće, a dio u Crnoj Gori.

„Ova mjera će se ticati 2,5 hiljada ljudi u našoj zemlji i na pravi način će pokazati brigu 44. Vlade prema onima koji su zvog rasta cijena došli na ivicu egzistencije“, saopštila je Andrić.

Prema njenim riječima, srazmjerni penzioneri će usvajanjem ovih izmjena i dopuna Zakona o PIO konačno dobiti pravdu kakvu su odavno zaslužili.

Poslanik Bošnjačke stranke, Mirsad Nurković, kazao je da je dobro što je Crna Gora prepoznala ovu kategoriju stanovništva.

Riječ je o, kako je rekao, zakonskom tekstu koji treba da uravnoteži minimalna primanja penzionera, navodeći da mu je žao što se izmjene nijesu usvojile prije mjesec ili dva, kako bi penzioneri već u januaru primili prve minimalne srazmjenre penzije.

„Apelujem da, ipak, ovo završimo do 10. februara, kako bi penzioneri već u februaru mogli da prime prve srazmjerne penzije“, dodao je Nurković.

Poslanik Kluba poslanika ZBCG – Nova srpska demokratija, Velimir Đoković, kazao je da ovo, osim ekonomskog, jeste i pitanje dostojanstva.

On je poručio i da za vrijeme bivšeg režima nije bilo volje za boljim standardom građana, jer se, kako tvrdi, sa tako osiromašenim građanima moglo lako manipulisati.

