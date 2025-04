Završen Start up kamp za studente

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Start up kamp za studente, koji je završen u petak na Vučju, još jednom je pokazao koliko je važno stvarati prostor za mlade koji će ih motivisati da potencijale usmjere ka inovacijama, preduzetništvu i zajedničkom razvoju, saopštili su organizatori.

“Cilj ovog kampa nije bio samo edukacija, već i kreiranje stimulativnog i podsticajnog okruženja u kojem se studenti osjećaju slobodno da uče, razvijaju ideje, eksperimentišu, postavljaju pitanja, povezuju se i rastu kao pojedinci ali i kao dio zajednice”, saopšteno je iz Tehnopolisa.

Petodnevni Start up kamp za studente, koji je organizovao Tehnopolis, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, završen je u petak prezentacijama timova pred stručnim žirijem u okviru Demo dana.

Tokom pet dana, 17 studenata sa šest fakulteta razvijalo je svoje ideje uz pomoć mentora, kroz radionice, praktične zadatke i timski rad.

Osim edukativnog dijela, kamp je bio i prilika za međusobno upoznavanje, hiking ture, filmske večeri i večernja druženja, što je dodatno doprinijelo timskom duhu i razmjeni iskustava među učesnicima.

Na Demo danu, pet timova je predstavilo svoje biznis ideje žiriju.

Prvoplasirani tim, razvijao je Eco Pot, biorazgradivu saksiju napravljenu od ljuske jajeta, kukuruznog otpada i borove smole, čiji je glavni cilj smanjenje otpada i prirodna prihrana zemljišta nakon razgradnje.

Njima je pripala nagrada u iznosu od dvije hiljade EUR.

Drugo mjesto i nagradu od hiljadu EUR, osvojio je tim koji je razvijao start up ideju Emoti – aplikaciju koja korisnicima pomaže da prepoznaju i bolje razumiju svoje emocije.

Specijalnu nagradu Turističkog centra Vučje osvojio je trećeplasirani tim Barco, koji je predstavio inovativni pametni uređaj koji omogućava praćenje zdravlja, aktivnosti i lokacije pasa u realnom vremenu.

Ukupno pet timova je predstavilo svoje razrađene ideje. Tim Fantastični trio je osmislio Easy Note – pametni elektronski uređaj za bilješke koji đacima i studentima omogućava jednostavno čuvanje i pristup svim podacima, dok je tim Frendy radio na aplikaciji koja pomaže Erasmus studentima da se povežu i prevaziđu osjećaj usamljenosti.

“Kao pravi pokazatelj zajedništva i duha koji je vladao tokom čitavog kampa, nagrađeni timovi su odlučili da nagradni fond podijele sa svim učesnicima, potvrđujući da su međusobna podrška i saradnja važniji od takmičenja”, zaključuje se u saopštenju.

