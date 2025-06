Završen prvi važan korak u digitalizaciji turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalizacija turističkog sektora predstavlja jedan od najvažnijih pravaca za dalji razvoj i unapređenje sektora, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić, naglašavajući značaj nastavka saradnje sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i drugim međunarodnim institucijama.

Takva saradnja će, kako je ocijenila, značajno doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva Ministarstva i podsticanju održivog razvoja turizma kroz digitalnu transformaciju i regionalno povezivanje.

Kordić se sastala sa regionalnim direktorom UNOPS-a za Evropu i centralnu Aziju, Timom Lardnerom, kao i sa predstavnicom UNOPS-a za Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju, Michelom Telatin.

“U fokusu sastanka bila je digitalizacija turističkog sektora, s akcentom na regionalno umrežavanje i diverzifikaciju ponude, posebno kroz razvoj seoskog i aktivnog turizma”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Predstavljena je i Analiza o postojećim digitalnim alatima u turizmu koju je Ministarstvo sprovelo u saradnji sa UNOPS-om, a koja je identifikovala ključne izazove – administrativne barijere, zakonodavna ograničenja i nedovoljan stepen digitalizacije.

“Poseban akcenat stavljen je na potrebu efikasnije međuinstitucionalne saradnje, smanjenja sive ekonomije i administrativnog rasterećenja, kao i unapređenja razmjene podataka u realnom vremenu”, dodaje se u saopštenju.

Analiza takođe ukazuje na potrebu pojednostavljenja postupka registracije smještaja i uvođenja jedinstvenog turističkog informacionog sistema, koji bi podstakao legalno poslovanje i doprinio unapređenju kvaliteta turističke ponude.

Na osnovu ovih nalaza, kako su zaključili, planira se razvoj centralizovanog sistema za evidenciju i razmjenu podataka, koji će olakšati poslovanje svim turističkim subjektima i unaprijediti transparentnost i efikasnost u sektoru.

