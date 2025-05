Zaustavili godišnje odlive ka stranim sajtovima za igre na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država Crna Gora je zaustavila godišnje odlive od preko šest miliona EUR ka stranim sajtovima za igre na sreću, saopštio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica.

Koprivica, koji je i predsjednik Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti igara na sreću, kazao je da su se godinama iz Crne Gore odlivale enormne sume novca koje nijesu bile pod bilo kakvom kontrolom države, a usljed čega je štetu trpio državni budžet.

„U dužem vremenskom periodu se, upotrebom domaćih platnih kartica izdatih u Crnoj Gori, vršio prenos velike količine novca na strane sajtove priređivača igara na sreću, odnosno prema stranim trgovcima kojima je dodijeljen trgovački kategorizacioni kod koji se odnosi na kockanje i klađenje“, rekao je Koprivica u saopštenju.

Prema njegovim riječima, u 2022. godini je 4,91 hiljada platnih kartica upotrebljena za tu svrhu, a obavljena je čak 132,1 hiljada transakcija ukupne vrijednosti 6,32 miliona EUR.

U 2023. je upotrebljeno 5,12 hiljada platnih kartica za plaćanje prema stranim sajtovima za igre na sreću, a obavljeno je 133,45 hiljada transakcija ukupne vrijednosti 6,18 miliona EUR.

„Usljed navedenog, država nije imala kontrolu nad tim priređivanjem igara na sreću, niti je mogla da ubira prihode za budžet, a da ne govorimo o posljedičnom izostanku kontrole i sprečavanja zavisnosti i drugih negativnih društvenih pojava“, upozorio je Koprivica.

On je objasnio da su upravo navedene činjenice bile razlog za opravdanu zakonodavnu intervenciju 2023. godine, koja je propisala da je zabranjeno učestvovanje u stranim igrama na sreću za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Crne Gore, kao i prikupljanje uloga u Crnoj Gori za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu.

Trend odliva se nastavio i u prvom kvartalu prošle godine, kada je skoro dvije hiljade kartica upotrebljeno, a obavljeno 30,37 hiljada transakcija u vrijednosti od 1,3 miliona EUR.

Nakon toga je uslijedila snažna intervencija Koordinacionog tijela i nadležnih institucija, prije svega Uprave za igre na sreću i Centralne banke (CBCG).

„Koordinaciono tijelo za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti igara na sreću je sačinilo analizu i utvrdilo smjernice i preporuke, nakon čega je i Uprava za igre na sreću efikasno postupila i donijela odluku koja je upućena svim bankama, a CBCG je efikasno ostvarila kontrolu. Obje institucije su zastupljene u Koordinacionom tijelu“, rekao je Koprivica.

Utvrđeno je da su sve banke postupile u skladu sa zakonskim zahtjevima i blokirale transakcije koje su identifikovane kao uplate ka stranim pravnim licima sa trgovačkim kategorizacionim kodom za klađenje i kockanje.

Te transakcije je u maju prošle godine blokiralo sedam banaka, jedna banka u junu, dok su tri u julu.

„Ove četiri banke su morale da se tehnički prilagode i dodatno razjasne sva tehnička pitanja sa CBCG i Upravom za igre na sreću, što je i učinjeno“, naveo je Koprivica.

On je kazao da nakon ove sveobuhvatne intervencije, u četvrtom prošlogodišnjem kvartalu i prvom tromjesečju ove godine, nijedna kartica za ovu svrhu nije upotrebljena, niti je obavljena ijedna transakcija odnosno plaćanje ka ovim sajtovima, te samim tim u tom periodu nije se odlio nijedan euro ka inostranim sajtovima po ovom osnovu.

„Time je ostvaren cilj zakona, kao i izvršena efikasna koordinacija nadležnih organa, u svrhu zaštite državnog interesa, a što je i konstatovano na posljednjoj sjednici Koordinacionog tijela“, zaključio je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS