Zaštita državnog interesa u pogledu krivične odgovornosti ponuđača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novom odlukom o učešću ponuđača na javnoj licitaciji za zakup plaža krivična odgovornost ponuđača se tretira ozbiljnije, saopšteno je iz Morskog dobra.

“Ponuđači su obavezni da u ponudi dostave uvjerenje nadležnog organa za vođenje kaznene evidencije, kojim potvrđuju da nijesu pravosnažno osuđivani za krivična djela kao što su kriminalno udruživanje, stvaranje kriminalne organizacije, davanje i primanje mita, utaja poreza i doprinosa, prevara, pranje novca i organizovani kriminal sa elementima korupcije”, navodi se u saopštenju.

Ta izmjena je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i opštim principima privrednog poslovanja Morskog dobra, posebno s obzirom na to da se putem licitacija ustupa na korišćenje vrijedna državna imovina.

Iz Morskog dobra su rekli da je javnim pozivom iz 2019. godine bilo propisano da ponuđač u ponudi dostavi uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

“Ovo je značilo da su učešće mogli imati i oni protiv kojih se vodi postupak pred Višim sudom, koji je, u skladu sa Zakonom o sudovima, nadležan za najteža krivična djela, za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina, kao i osobe koje su već osuđivane za krivična djela”, navodi se u saopštenju.

Traženje navedenog dokumenta kršilo bi prezumpciju nevinosti, jer postoji mogućnost da se sudski postupak okonča oslobađajućom presudom, a da je osobi prethodno bilo uskraćeno pravo učešća na tenderu.

Takođe, u prethodnom periodu je zakupac mogao ostati u ugovornom odnosu s Morskim dobrom čak i ako bi tokom trajanja ugovora bio osuđen za neko od navedenih krivičnih djela.

“Sada, ukoliko se u toku zakupa sazna da je zakupac pravosnažno osuđen za jedno od ovih djela, ugovor se raskida. Ovom izmjenom obezbjeđuje se veći nivo transparentnosti i odgovornosti u postupcima javne licitacije, kao i bolja zaštita državne imovine i javnog interesa”, poručili su iz Morskog dobra.

