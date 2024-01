Započete redovne godišnje konsultacije sa MMF-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović održala je danas uvodni sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MmF), koju predvodi šef Misije MMF-a za Crnu Goru, Srikant Seshadri.

Iz CBCG rekli su da tim MMF-a boravi u Crnoj Gori radi redovnih godišnjih konsultacija po članu četiri Statuta te institucije.

Riječ je o redovnoj Misiji MMF-a koja najmanje jednom godišnje u zemlji članici prikuplja aktuelne informacije o stanju ekonomije, izgledima i politikama.

Prezentujući predstavnicima MMF-a ključne trendove koji karakterišu makroekonomski ambijent u Crnoj Gori, Radović je istakla da je rast crnogorske ekonomije u prošloj godini, po projekcijama CBCG, iznosio 5,7 odsto, čemu je najveći doprinos dalo povećanje privatne potrošnje, potaknuto, između ostalog, prilivom velikog broja nerezidenata i rastom zarada u zemlji.

“Pozitivni trendovi u prošloj godini zabilježeni su u sektorima turizma, industrijske proizvodnje i trgovine na malo, dok je, prema podacima za prvih devet mjeseci prošle godine, sektor građevinarstva zabilježio pad”, kaže se u saopštenju.

Radović je rekla da je bankarski sektor prošle godine ostao stabilan, likvidan, adekvatno kapitalizovan i profitabilan.

Ona je dodala da su ključne bilansne pozicije – aktiva banaka, krediti, depoziti i kapital zabilježile rast u odnosu na 2022. godinu.

“Nekvalitetni krediti su na kraju decembra prošle godine činili 4,99 odsto ukupnih kredita, što je za 0,72 procentna poena niže u odnosu na 2022. godinu”, navela je Radović.

Prema njenim riječima, rad CBCG u narednom periodu biće fokusiran na dalje usaglašavanje nacionalne sa regulativom Evropske unije i implementaciju međunarodnih standarda radi očuvanja finansijske stabilnosti zemlje, ali i daljeg snaženja nezavisnosti Centralne banke.

„Na tom putu, izuzetno cijenimo saradnju sa MMF-om, kroz koju ćemo zajednički prepoznavati i adresirati sve moguće izazove“, rekla je Radović.

Ona je, kako se navodi, zahvalila predstavnicima MMF-a na dugodišnjoj pomoći koju ta institucija, kroz preporuke i programe tehničke pomoći, pruža CBCG.

Radović je naglasila i posvećenost inkluziji žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja, odnosno njihovom osnaživanju za ravnopravno učešće u ekonomskom životu.

Ona je, kako se dodaje, izrazila očekivanje da će se saradnja CBCG i MMF-a u narednom periodu obogatiti i tim segmentom, budući da „smanjenje rodnog jaza nesporno može doprinijeti snaženju ekonomije i unapređenju kvaliteta života u Crnoj Gori“.

Radović je naglasila i da zelena tranzicija i klimatsko finansiranje predstavljaju prioritetne pravce razvoja crnogorskog finansijskog sektora, i saradnja sa MMF-om i u tom segmentu bila bi od izuzetne koristi za CBCG.

Navodi se da je Seshadri istakao da će cilj predstojećih sastanaka sa predstavnicima CBCG, Vlade i ostalih institucija biti ocjena ekonomskih uslova i strateškog pravca ekonomskih politika Crne Gore u srednjeročnom periodu.

Kako se dodaje, tim MMF-a je zahvalio guvernerki i njenom timu na gostoprimstvu, izrazivši spremnost MMF-a da nastavi sa pružanjem podrške CBCG i Crnoj Gori, u pravcu unapređenja makroekonomske situacije i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

