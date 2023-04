Zapadni Balkan u kontinuitetu održava dobre odnose sa Transportnom zajednicom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Države Zapadnog Balkana u kontinuitetu održavaju dobre odnose sa Transportnom zajednicom, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), Ibrahimović se danas sastao sa direktorom Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matejem Zakonjšekom kako bi, između ostalog, razgovarali o završnim pripremama za predstojeći Connectivity Summit.

Kako se dodaje, Connectivity Summit biće održan u Budvi polovinom maja u organizaciji Transportne zajednice i CEFTA-e.

„Dosadašnja saradnja sa Transportnom zajednicom i organizacija ovog važnog samita u Crnoj Gori još jedan je pokazatelj dobrih odnosa koje zemlje Zapadnog Balkana u kontinuitetu održavaju i kroz koje nastoje da unaprijede i ostvare modernizaciju saobraćaja u svim segmentima”, kazao je Ibrahimović.

On je kazao da ga raduju najave visokih zvaničnika i resornih ministara regiona koji su do sada potvrdili učešće.

Ibrahimović je rekao da očekuje produktivne i sadržajne razgovore i susrete sa kolegama, ali i predstavncima institucija Evropske unije (EU).

Kako se dodaje, Zakonjšek je kratko informisao Ibrahimovića o tekućim aktivnostima i pripremama za taj događaj ukazujući na visoko interesovanje zemalja regiona za učešće i održavanje bilateralnih susreta.

Ibrahimović je, kako se dodaje, naglasio značaj posjete zvaničnika EU institucija i pažnju koja je usmjerena ka zemljama Zapadnog Balkana i nesporne podrške koju Unija pruža, naročito u dijelu razvoja saobraćajne infrastrukture i politika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS