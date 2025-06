Zaoštravanje sukoba na Bliskom istoku srušilo indekse

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su u utorak bile niže dok su investitori proučavali najnovija događanja na Bliskom istoku, a izraelsko-iranski sukob bjesni peti dan zaredom.

Dow Jones Industrial Average izgubio je 299,29 bodova, odnosno 0,7 odsto, zatvorivši se na 42.215,8. S&P 500 izgubio je 0,84 odsto i završio na 5.982,72, dok je Nasdaq Composite pao 0,91 odsto i završio na 19.521,09.

Predsjednik Donald Trump prijetio je iranskom vođi u nizu objava na Truth Social u utorak i zahtijevao “bezuslovnu predaju“, prenosi SEEbiz.

“Tačno znamo gdje se skriva takozvani ‘vrhovni vođa’, napisao je u jednoj od objava Trump.

Trump se u utorak poslijepodne sastao sa svojim timom za nacionalnu sigurnost u Situacijskoj sobi Bijele kuće. U međuvremenu, Pentagon je istovremeno premjestio sredstva na Bliski istok kako bi ojačao odbrambene sposobnosti američke vojske i proširio Trumpove mogućnosti.

To se događa nakon što je predsjednik u ponedjeljak u drugoj objavi na Truth Social rekao da „svi treba da odmah evakuišu Teheran“.

On je takođe rano napustio samit G7 u Kanadi kako bi se pozabavio situacijom na Bliskom istoku, ali je to učinio bez postizanja trgovinskih sporazuma s nekim zemljama članicama.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da je Trump ponudio prekid vatre između Irana i Izraela. Međutim, Trump je rekao da njegov odlazak iz G7 nema nikakve veze s prekidom vatre.

Cijene nafte su naglo porasle kako je sukob eskalirao, preokrenuvši smjer od pada od ponedjeljak koji je podstaknut znakovima da Iran želi primirje s Izraelom. Terminske cijene sirove nafte West Texas Intermediate i Brent porasle su više od četiri odsto.

Uz nastavak napada između Izraela i Irana, novi podaci o maloprodaji u utorak su opteretili dionice, jer se potrošnja potrošača u maju povukla više nego što se očekivalo. Prodaja je pala 0,9 odsto u odnosu na prethodni mjesec, što je gore od Dow Jonesove prognoze pada od 0,6 odsto.

„Privreda usporava, a potrošači su nervozni zbog onoga što ih čeka i radije štede nego da potroše nešto gotovine u trgovinama i trgovačkim centrima“, rekao je glavni ekonomist Fwdbonds, Chris Rupkey.

