Zakon o šumama donio niz problema preduzećima i opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o šumama, koji je stupio na snagu 1. januara, doveo je do kolapsa u radu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i otežanog poslovanja preduzeća u drvopreradi i sjevernih opština, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanica DPS-a, Aleksandra Despotović, je na konferenciji za novinare Kluba poslanika te partije kazala da žele da ukažu na neodrživo stanje u oblasti šumarstva, kao i neozbiljan i neodgovoran odnos vladajuće većine prema problemima u ovoj oblasti koji se nagomilavaju, a niko ih ne rješava.

„Novi Zakon o šumama stupio je na snagu 1. januara i doveo je do kolapsa u radu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. Uzimanjem mnogih nadležnosti, onemogućio je rad Uprave, koja više nije nadležna da obavlja poslove doznake, prijema i otpreme drvnih sortimenata. Suštinski, zakon se ne primjenjuje, preduzeće i dalje ne funkcioniše, a rad Uprave je blokiran“, upozorila je Despotović.

Prema njenim riječima, to dovodi do niza problema, između ostalog da radnici Uprave za šume ne obavljaju svoje radne zadatke.

„Preduzeća koja se bave drvopreradom, iskoristila su postojeće sirovine i nemaju mogućnost za nabavku novih. Nema sječe sanitara u privatnim šumama, a zbog odluke Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede da zabrani sječu šuma u privatnom vlasništvu, građani organizuju proteste još od 14. maja, ali predstavnike Vlade očigledno to ne interesuje“, rekla je Despotović.

Ona je posebno istakla da je Zakon o šumama doveo u težak položaj opštine na sjeveru, prije svega Pljevlja, Plav, Rožaje i Žabljak, koje raspolažu sa najvećim šumskim bogatstvom.

„Novi Zakon o šumama ukida postojeću naknadu za korišćenje šuma, koja je omogućavala da opštine na sjeveru imaju 70 procenata od prodaje šuma, a po novom zakonu 80 procenata ide novoformiranom preduzeću, a svega 20 procenata odlazi u državni budžet“, precizirala je Despotović.

Ona je napomenula da nije predložen model kako da se prevaziđe novonastala situacija, kako bi opštine na sjeveru mogle dalje da funkcionišu bez značajnih finansijskih sredstava koja će im biti uskraćena.

„Ovo je prava slika brige vladajuće većine o sjeveru, a ta briga ostaje samo u narativu, jer kobajagi izražavaju zabrinutost, a teren govori o nečemu drugom“, tvrdi Despotović.

Ona je kazala da je Vlada donošenju zakona pristupila bez bilo kakvih analiza, uz tada jasno i otvoreno protivljenje sindikata i radnika Uprave za šume.

Despotović je podsjetila da su poslanici DPS-a vrlo jasno ukazali na probleme implementacije novog zakona, kao i da su predlagali konkretne korake, odnosno da se uradi analiza uticaja novog zakona.

„Međutim, vladajuća većina nije imala sluha i zato su sada svi u problemu“, rekla je Despotović i podsjetila da su zbog toga pripremili inicijativu za kontrolno saslušanje u ovoj oblasti.

Ona je kazala da je vladajuća većina usvoila zakon i sada mora da snosi odgovornost, jer su, kako tvrdi, doveli u zabludu zaposlene u Upravi, korisnike privatnih šuma i Svjetsku banku, koja zbog toga nije uplatila 180 miliona EUR Crnoj Gori.

„Ko će Crnoj Gori da plati tu štetu? Šteta, koja je nastala iz neznanja, ili iz loših namjera, je višestruka i bilo bi realno da neko snosi odgovornost i podnese ostavku“, zaključila je Despotović.

