Zaključeno 95 odsto ugovora za korišćenje morskog dobra

Budva, (MINA-BUSINESS) – Više od 95 odsto ugovora za korišćenje morskog dobra već je zaključeno, što potvrđuje uspješnu realizaciju ovogodišnjeg tenderskog postupka, saopšteno je iz preduzeća Morsko dobro.

“Za preostale lokacije, gdje nije bilo zainteresovanih ponuđača ili su ponude bile neispravne, raspisani su novi javni pozivi. Ti postupci su u završnoj fazi, a ponuđači čije su ponude ispravne već pristupaju zaključenju ugovora”, rekli su iz Morskog dobra za Novski portal.

Sezona kupanja je počela istovremeno sa zaključenjem ugovora o korišćenju morskog dobra, a na mnogim plažama još uveliko traju pripreme.

Ipak, u predzeću Morsko dobro tvrde da sve ide planiranom dinamikom.

U okviru ovog tenderskog ciklusa, u preduzeću projektuju godišnje prihode od zakupa plaža na crnogorskom primorju od oko 35 miliona EUR, što je sedam puta više u poređenju sa 2019. godinom.

Dio zakupaca koristi zakonsku mogućnost plaćanja zakupnine u ratama, što produžava rok za dostavljanje garancija, ali taj segment ne predstavlja prepreku za efikasnu realizaciju procesa.

“Korisnici sa kojima su ugovori zaključeni već su pristupili obavezama, a pripreme za sezonu teku nesmetano i sve će biti spremno za početak ljetnje turističke sezone na crnogorskoj obali”, tvrde u Morskom dobru.

Iz preduzeća su kazali da je svemu prethodila tenderska procedura koja je sprovedena fer, konkurentno, potpuno transparentno i u rekordnom roku.

“U poređenju sa tenederskom procedurom iz 2019. godine, kada su zakupci preuzimali lokacije tek krajem avgusta, ove godine kompletan proces završen je znatno ranije i na znatno višem nivou organizacije”, rekli su iz Morskog dobra.

U tom preduzeću vjeruju da će se uvećanje prihoda pozitivno odraziti na budžete primorskih opština, koje sada mogu računati na znatno veća sredstva za realizaciju infrastrukturnih i drugih razvojnih projekata u zoni morskog dobra.

