Zajedno će raditi na obuci i usavršavanju medijatora

Podgorica, Zagreb, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Centra za alternativno rješavanje sporova Crne Gore i Centra za mirno rješavanje sporova Hrvatske potpisali su Memorandum o saradnji, sa ciljem razmjene znanja, iskustava i resursa.

Izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova Crne Gore, Maja Golović Vojinović, sastala se u Zagrebu sa direktorom Centra za mirno rješavanje sporova Hrvatske, Marinom Vukovićem.

„Na događaju upriličenom povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između ove dvije institucije, razmijenjena su mišljenja o aktuelnom trenutku kada je alternativno rješavanje sporova u pitanju, sa posebnim akcentom na rješavanje sporova putem medijacije“, navodi se u saopštenju crnogorske institucije.

Tom prilikom je istaknuto da je jedan od glavnih zadataka potpisnica Memoranduma promovisanje medijacije kao bržeg i efikasnijeg načina rješavanja sporova u odnosu na redovni sudski postupak.

Golović Vojinović je istakla važnost potpisivanja Memoranduma, koji će doprinijeti boljoj koordinaciji između dva centra, što omogućava razmjenu znanja, iskustava i resursa, kao i zajednički rad na projektima koji će unaprijediti razvoj alternativnog načina rješavanja sporova.

„Memorandum će omogućiti realizaciju zajedničkih edukativnih programa, istraživanja i promotivnih aktivnosti sa fokusom na međunarodne pravne standarde i najbolje prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova. Oba centra će zajedno raditi na obuci i usavršavanju medijatora“, rekla je Golović Vojinović.

Vuković je ocijenio da potpisivanje Memoranduma predstavlja važan korak ka jačanju uloge alternativnih načina rješavanja sporova u pravnim sistemima.

“Naš zajednički cilj je da kroz promociju međunarodnih standarda podstaknemo širu primjenu alternativnih metoda rješavanja sporova i zajedničkim radom obezbijedimo stručnu podršku i edukaciju crnogorskim i hrvatskim medijatorima“, zaključio je Vuković.

