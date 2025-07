Zajedničko angažovanje na podizanju nivoa digitalne pismenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) pozvao je sve aktere – obrazovne ustanove, poslodavce, međunarodne partnere i medije – da se zajednički angažuju na podizanju nivoa digitalne pismenosti u Crnoj Gori.

Direktor ZZZ-a, David Perčobić, rekao je da svako ko želi da nauči – može.

„Bez obzira na godine ili prethodno iskustvo. Zavod je tu da pruži podršku na tom putu”, poručio je Perčobić.

On je kazao da ih u narednom periodu očekuju nove info-radionice i pozivi za uključivanje u program.

„Ako ste nezaposleni i želite započeti karijeru u jednom od najtraženijih sektora današnjice – pratite nas“, rekao je Perčobić.

On je naveo da, u vremenu kada se tržište rada mijenja brže nego ikada, a digitalna transformacija nezaustavljivo napreduje, digitalne vještine više nijesu prednost – one su preduslov.

ZZZ, kako se navodi, sve intenzivnije ulaže u razvoj digitalnih kompetencija građana, prepoznajući ih kao ključni alat za smanjenje nezaposlenosti i povećanje konkurentnosti radne snage.

Prema podacima ZZZ, stopa nezaposlenosti u aprilu pala je na 9,91 odsto, što predstavlja istorijski minimum i smanjenje od preko šest hiljada nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, izazovi ostaju: velika većina poslodavaca u Crnoj Gori ima problem da pronađe kandidate sa adekvatnim digitalnim vještinama, dok zvanični podaci pokazuju da je svega četvrtina građana potpuno digitalno pismena.

“Digitalne vještine nijesu luksuz – one su osnovna pismenost 21. vijeka. Naš cilj je da svim građanima, bez obzira na godine, omogućimo pristup savremenim znanjima koja tržište traži”, poručio je Perčobić.

Na osnovu Odluke Vlade o sprovođenju Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes zemlje, ZZZ je već počeo aktivnosti u okviru redovnog Programa Obrazovanje i osposobljavanje za ovu godinu, u koji je opredijeljeno 516,87 hiljada EUR.

U Podgorici su već održane prve dvije informativne radionice namijenjene nezaposlenima sa evidencije Zavoda, na kojima su polaznici informisani o mogućnosti brzog i kvalitetnog razvoja digitalnih vještina, usklađenih sa zahtjevima savremenog tržišta rada.

Program obuka realizuje General Assembly Montenegro, globalni lider u edukaciji iz oblasti digitalnih i tehnoloških vještina, prisutan u više od 20 zemalja širom svijeta.

Polaznici su upoznati sa mogućnošću da, uz podršku stručnjaka i kroz intenzivne treninge, steknu osnovna i napredna znanja iz UX dizajna i softverskog inženjeringa, kao i ključne soft vještine koje su neophodne za uspješan ulazak u ICT sektor.

Kroz programe obrazovanja i osposobljavanja koje Zavod kontinuirano sprovodi, u posljednjoj deceniji više desetina hiljada građana steklo je znanja iz oblasti informacionih tehnologija, stranih jezika, preduzetništva i poslovne komunikacije.

„U fokusu novih programa su napredne digitalne vještine. Programom za ovu godinu predviđeno je uključivanje 429 nezaposlenih, uključujući 29 mladih NEET lica iz Nikšića, Bijelog Polja i Ulcinja“, naveli su iz ZZZ-a.

Zavod je utvrdio listu licenciranih organizatora obrazovanja odraslih i programa koji će se realizovati u opštinama: Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Bar, Plav, Ulcinj, Berane i Rožaje. Lista je dostupna na zvaničnom sajtu Zavoda.

Uporedo sa edukativnim programima, Zavod je modernizovao svoj informacioni sistem – omogućena je digitalna prijava korisnika, online moduli, elektronski potpisi i unapređena komunikacija sa građanima i privredom.

“Obrazovanje odraslih više nije samo mogućnost – ono je potreba. Naše tržište rada se mijenja, a profili zanimanja zahtijevaju nova znanja. Zato je naš zadatak da pomognemo građanima da ostanu konkurentni, informisani i spremni za budućnost”, ocijenio je Perčobić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS