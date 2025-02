Zajedničkim projektima do benefita za privredu i građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj pomorskog saobraćaja između Crne Gore i Hrvatske od velikog je značaja za obje zemlje, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva, Filipa Radulovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, Olega Butkovića.

Iz Ministarstva pomorstva je saopšteno da su Radulović i Butković razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti pomorstva s posebnim akcentom na jačanje infrastrukturnih kapaciteta i unapređenje međusobne povezanosti.

“Spremni smo da nastavimo saradnju kroz konkretne projekte koji će donijeti benefite i našim privredama i građanima. Sigurnost plovidbe, zaštita morskog ekosistema i modernizacija luka i infrastrukture ostaju prioriteti na kojima ćemo raditi zajedno”, kazao je Radulović.

Radulović i Butković su istakli važnost nastavka dijaloga i partnerskog odnosa Crne Gore i Hrvatske u oblasti pomorstva, sa ciljem unapređenja regionalne stabilnosti i ekonomskog razvoja.

Butković je kazao da je današnji susret bila izvrsna prilika za razgovor o tome kako razmijeniti znanja i iskustva u pomorskoj administraciji.

On je rekao da je saradnja između dvije države i dosad, kada se govori o pomorstvu, bila izuzetno dobra, a da nakon današnjeg susreta priliku za dodatnim osnaživanjem saradnje vide i u području traganja i spašavanja na moru bilo kroz potpisivanje zajedničkog sporazuma ili neki drugi oblik saradnje.

“Hrvatska kao pomorska zemlja ima dugu istoriju i tradiciju pomorske administracije i u tom smislu vjerujemo kako ovo može biti na obostranu korist“, kazao je Butković.

Radulović je tokom posjete Zagrebu sa hrvatskim kolegom razgovarao o zajedničkim inicijativama za povećanje sigurnosti na moru, uz intenzivniju razmjenu iskustava i primjenu savremenih standarda u pomorskoj industriji.

“Vjerujem da ćemo, kroz partnerski odnos i zajedničke inicijative, dodatno osnažiti pomorski sektor i unaprijediti povezanost Crne Gore i Hrvatske, na dobrobit obje zemlje”, zaključio je Radulović.

