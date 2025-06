Zajednički viši ciljevi za zelenu budućnost Crne Gore

Budva, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je danas više nego ikada posvećena procesu evropskih integracija i jasno se opredijelila za zelenu i održivu tranziciju, saopštio je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Ivan Bulatović.

„Uskoro nas očekuje jedan od ključnih koraka – usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, dokumenta koji će predstavljati strateški temelj za sve buduće projekte“, kazao je Bulatović na simpozijumu energetike EPCG NET 2025, koji je otvoren u petak u Budvi.

On je dodao da je EPCG, kao lider u domaćoj energetici, aktivno uključena u ovaj proces i spremna da bude nosilac energetske tranzicije.

Skup, koji je otvoren pod pokroviteljstvom EPCG, značajan je događaj koji okuplja stručnjake, predstavnike državnih institucija i lidere iz oblasti energetike. Ovaj skup predstavlja platformu za razmjenu znanja inovacija i iskustava u sektoru elektroprivrede, sa ciljem unapređenja energetske efikasnosti i održivog razvoja Crne Gore.

Bulatović je, kako je saopšteno iz EPCG, naveo da se kompanija trudi da svake godine simpozijum podigne na viši nivo – kako sadržajem i kvalitetom, tako i razmjenom iskustava.

„Posebno nas raduje činjenica da je ovogodišnji simpozijum okupio više od 250 učesnika – stručnjaka, predstavnika institucija, kompanija i organizacija iz različitih oblasti – koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju energetske budućnosti našeg regiona. Među nama su ljudi koji donose važne strateške odluke, kao i oni koji svakodnevno rade na razvoju, implementaciji i unapređenju energetskih politika“, rekao je Bulatović.

Ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, kazao je da je primarna odgovornost tog resora, kao donosilaca ključnih odluka, da se jasno definiše strateški pravac i dosljedno slijedi.

„EPCG svojim marljivim radom pokazuje odgovornost, viziju i spremnost da bude jedan od pokretača energetske tranzicije u Crnoj Gori. Suočavamo se sa globalnim izazovima, klimatskim promjenama i neophodnošću održivog razvoja. Zbog toga prelazak na nove izvore energije nije samo ekološki imperativ, već i strateška odluka za ekonomski rast i energetsku bezbjednost naše zemlje“, naveo je Šahmanović.

On je posebno naglasio da resor energija prepoznaje svoje obaveze prema evropskim integracijama i zelenim inicijativama. Prelazak na čiste i obnovljive izvore, poput hidroenergije i zelenog vodonika, ključan je u ispunjenju nacionalnih energetskih i klimatskih ciljeva. U prilog tome ide i aktuelna izrada Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji će poslužiti kao strateška osnova za sve buduće energetske projekte.

Šahmanović je podsjetio da su energija i ulaganja u održive tehnologije od suštinske važnosti za našu suverenost i stabilnost. Posvećenost međunarodnoj saradnji, zakonodavnim reformama te infrastrukturnim ulaganjima doprinose napretku Crne Gore na putu ka čistoj energiji.

U ime Saveza energetičara prisutnima se obratio predsjednik Nikola Rajković, koji je podsjetio da ta organizacija baštini bogatu tradiciju i dugu istoriju postojanja, te da danas okuplja značajan broj mladih i perspektivnih stručnjaka iz oblasti energetike.

„Savez energetičara Crne Gore s ponosom bilježi kontinuitet u radu i izgradnji stručnih kapaciteta. Posebno nas raduje što sve veći broj mladih prepoznaje značaj energetskog sektora i aktivno se uključuje u njegov razvoj. U sinergiji sa EPCG postižemo konkretne, mjerljive i kvalitetne rezultate, što dodatno motiviše sve učesnike u ovom procesu“, naveo je Rajković.

Govoreći o aktuelnim izazovima i perspektivama, on je istakao da je projekat energetske tranzicije ne samo izazovan, već i veoma inspirativan i kvalitetno osmišljen.

„Ovaj projekat otvara vrata novim tehnologijama, inovacijama i saradnji, ali i zahtijeva visok nivo stručnosti, odgovornosti i zajedničkog angažovanja svih aktera u sistemu“, kazao je Rajković.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, naveo je da je svečani početak simpozijuma više od formalnog okupljanja – on je snažna potvrda da je Crna Gora spremna da postane pokretač zelene i održive energetske tranzicije. Kao Odbor direktora EPCG jasno vidimo koliko je važno da energija bude pouzdan stub naše ekonomske budućnosti, ali i temelj očuvanja životne sredine”, poručio je Đukanović.

NET 2025 pokazao je da nije samo mjesto dijaloga – ono je odskočna daska za budući razvoj i regionalnu saradnju, premisa za transformaciju energetske infrastrukture i snaga koja će voditi Crnu Goru ka domaćoj i evropskoj energetskoj suverenosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS