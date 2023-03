Zajednički do boljeg položaja poslodavaca i preduzetnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnivci rukovodstva Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) i Crnogorskog udruženja polodavaca (CUP) potpisali su Memorandum o zajedničkom djelovanju i saradnji sa ciljem da, između ostalog, u poseban fokus stave poboljšanje ugleda, uticaja i uloge poslodavaca i preduzetnika u društvu.

Memorandum su potpisali predsjednici AMM-a i CUP-a, Budimir Raičković i Vasilije Kostić.

„Glavni cilj sastanka najviših rukovodstava organizacija je bio unapređenje i podizanje međusobne saradnje kroz planiranje i realizaciju različitih aktivnosti, kao i djelovanje u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i doprinosa ubrzanom društveno-ekonomskom razvoju države“, saopšteno je iz AMM.

AMM i CUP su Memorandumom definisali da, između ostalog, u poseban fokus zajedničkog djelovanja stave unapređenje liderstva, menadžmenta i menadžerskih znaja i vještina, poboljšanje ambijenta za razvoj socijalnog dijaloga, inovacije, digitalnu transformaciju i praćenje tehnološkog napretka u korist privrednog razvoja, kao i projekte okrenute ka mladima i stvaranju kadra.

„Prepoznajući značaj promocije preduzetničkih, poslodavačkih i menadžerskih rezultata i kompetencija, CUP će se uključiti i pružati AMM podršku i afirmaciju u realizaciji projekata Izbor najuspješnijih menadžera, preduzetnika i poslodavaca godine, kao najznačajnijeg poslovnog događaja i nagrade koju dodjeljuje struka“, dodaje se u saopštenju.

Raičković je saopštio da udružene poslodavačke, preduzetničke i upravljačke strukture, sa jasno osmišljenom i definisanom ulogom, mogu uticati da se glas poslovne zajednice bolje čuje, više uvažava i respektuje od donosioca odluka.

Posebno je, kako se navodi, važno da za sve koji žele da doprinesu ekonomskom napretku Crne Gore ima dovoljno mjesta i prostora.

„Stvari na lokalnom i globalnom nivou se ubrzano mijenjaju i jedino organizacije koje u svojoj biti imaju jasno postavljene ciljeve i nadležnosti, a kojima rukovode realni lideri iz privrede ili top menadžeri sa referencama, znanjem i postignutim rezultatima, imaju jasnu perspektivu“, navodi se u saopštenju.

AMM je, kako dodaju njeni predstavnici, od svog osnivanja uvijek imala otvorena vrata za saradnju srodnih ili sličnih organizacija.

Kostić je naveo da uspostavljanje tješnje saradnje između ovih organizacija predstavlja garant boljeg pozicioniranja u institucionalnoj strukturi društva, što bi trebalo da rezultira boljom animacijom interesa biznisa i povoljnijim poslovnim ambijentom.

Imajući u vidu da sadašnje stanje, kada je u pitanju donošenje zakona koji se odnose na privredu, daje osnova za zabrinutost, uspostavaljanje tješnje saradnje između ovih organizacija bi trebalo da rezultira većim uticajem biznis sektora.

