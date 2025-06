Zajednički da odbrane Solanu i vrate je u državno vlasništvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, pozvao je Vladu i parlamentarnu većinu da zajedničkom inicijativom odbrane Solanu „Bajo Sekulić“ i vrate je u državno vlasništvo.

On je, povodom odluke Upravnog suda da je rješenje o upisu države na prostoru Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju nezakonito, rekao da nije njegovo da komentariše odluke suda, ali da bilo ko ko misli da će mirno gledati kako se čereči Crna Gora i njena prirodna bogatstva, zaborave na to.

„Poruka za novu većinu za koju sam ranije govorio da su ljudi došli sa ciljem da vrate sve loše prakse iz perioda Demokratske partije socijalista (DPS), ja ih sada pozivam da urade jednu korisnu stvar – da zajednički imaju inicijativu, Vlada i parlamentarna većina imaće našu podršku, i da svim sredstvima odbranimo Solanu, vratimo je u državno vlasništvo i uz pomoć prije sve Njemaca i evropskih partnera omogućimo da se tim prostorom bolje upravlja“, rekao je Abazović na konferenciji za novinare.

On je naveo da se radi o teritoriji koja je ogromna, 15 miliona kvadratnih metara, koja vrijedi i 500 miliona EUR, ali najmanje 200 miliona.

„Tadašnji crnogorski tajkuni, koji su vodili Eurofond, između ostalih, Vesko Barović, kupili su Solanu za 800 hiljada EUR, koje nijesu ni platili. Ako bi se to prebacilo na cijenu kvadrata, to je bilo pet centi po kvadratu“, rekao je Abazović.

On je naveo da je ponosan na svoje odluke.

„Ako su mislili da će zbog tadašnjih konekcija sa vlasti uspjeti preko Savjeta za privatizaciju da dođu do odluke da se to zemljište prenese na njih, ja sam vrlo srećan i ponosan što se to nije desilo“, kazao je Abazović.

On je poručio Upravnom sudu da će se boriti.

„Najvažnije je da ne pristajemo da se krčmi, pljačka, devastira i omalovažava država Crna Gora i njeni prirodni resursi“, poručio je Abazović.

