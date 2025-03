Zajednica opština opredijelila 700 hiljada EUR za manje razvijene opštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) raspisala je poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za lokalne samouprave za ovu godinu.

Za realizaciju poziva opredijeljeno je 410 hiljada EUR na osnovu Finansijskog plana ZOCG.

„Predmet poziva je raspodjela sredstava za izradu/revizije tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju lokalne infrastrukture i to: studiju izvodljivosti, odnosno opravdanosti, idejno rješenje i projekat, glavni projekat, revidovani glavni projekat, projekat izvedenog objekta i druge vrste tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom“, navodi se u saopštenju.

Predmet finansiranja je planirana ili ugovorena tehnička dokumentacija.

Pravo učešća, kako je objašnjeno, lokalne samouprave koje su korisnice Egalizacionog fonda – Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Ulcinj i Šavnik.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po opštini je 22,78 hiljada EUR.

Iz ZOCG je objašnjeno da lokalne samouprave mogu da podnesu prijave za više razvojnih projekata, do utroška predviđenog iznosa.

„Osim toga, ZOCG za u svrhu ima još 290 hiljada EUR iz prethodne godine, što je takođe na raspolaganju opštinama“, naveli su iz Zajednice opština, koja će pet dana od dostavljanja potpune prijave donijeti odluku o dodjeljivanju sredstava.

ZOCG od 2023. u određenom iznosu finansira izradu i reviziju projektne dokumentacije opština – idejnih i glavnih projekata i na taj način osnažuje manje razvijene opštine koje nemaju dovoljno budžetskih sredstava da samostalno pokriju ove troškove i tako apliciraju, između ostalog, za donatorske fondove.

Iz ZOCG su podsjetili da je za finansiranje izrade ili revizije tehničke dokumentacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju lokalne infrastrukture, i to studija izvodljivosti, idejnih rješenja i projekata, glavnih projekata, revidovanih glavnih projekata, projekata izvedenih objekata, elaborata uticaja na životnu sredinu i druge tehničke dokumentacije u prethodnoj godini opredijeljeno 475,42 hiljade EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS