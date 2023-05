Zainteresovani za snaženje partnerstva sa Normandijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zainteresovana za snaženje partnerstva sa Normandijom i dalju promociju zemlje kao privlačne investicione i turističke destinacije, saopštio je predsjednik crnogorske Vlade, Dritan Abazović.

On se sastao sa predsjednikom francuske regije Normandija, Hervéom Morinom, koji sa delegacijom prvi put boravi u Crnoj Gori.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, pozdravio dosadašnju odličnu bilateralnu saradnju i snažno savezništvo u okviru NATO-a, te zahvalio na podršci Francuske evropskoj integraciji Crne Gore.

„Crna Gora na svom evropskom putu ostaje posvećena daljem ekonomskom razvoju i privlačenju kredibilnih investitora. U tom smislu zainteresovani smo za snaženje partnerstva sa Normandijom i dalju promociju naše zemlje kao privlačne investicione i turističke destinacije“, poručio je Abazović.

U tom kontekstu, on je pozitivnim istakao uspostavljanje direktne avio-konekcije između Crne Gore i Francuske i istakao potencijal za intenziviranje avio-saobraćaja sa Normandijom u cilju snažnijeg ekonomskog povezivanja sa ovom francuskom regijom.

Morin je iskazao interesovanje za intenziviranje privredne saradnje sa Crnom Gorom.

„Normandija želi saradnju sa Vašom zemljom u svim oblastima gdje za to postoji i najmanji potencijal. Crna Gora je destinacija o kojoj se sanja”, rekao je Morin.

On je istakao da je dalja izgradnja Evropske unije faktor stabilnosti za sve Evropljane.

„Crna Gora je članica NATO-a, a Evropska unija se oslanja na NATO. Vi želite brz progres ka Evropskoj uniji, i zaslužujete to“, ocijenio je Morin.

Razmijenjena su mišljenja o mogućnostima daljeg snaženja ekonomske saradnje i većeg prisustva francuskih investicija, posebno u oblasti energetike, poljoprivrede i zdravstvenog turizma te dogovorena posjeta privredne delegacije Normandije Crnoj Gori.

Sastanku je prisustvovao ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

