Zainteresovani za investiranje u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Gruziji postoji izraženo interesovanje za investiranje u Crnu Goru, naročito u sektoru turizma, saopštio je počasni konzul Crne Gore u toj državi, Temur Kurkhuli.

Ministar turizma, Simonida Kordić, sastala se sa Kurkhulijem i počasnim konzulom Gruzije u Crnoj Gori Radem Vujačićem, sa kojima je razgovarala o mogućnostima jačanja saradnje i povećanju broja turista iz te zemlje.

Kordić je poručila da su centralni i sjeverni region zemlje posebno pogodni za takve investicije, naglašavajući da postoji prostor za izgradnju hotelskih kapaciteta, kongresnih sala, rizorta i drugih sadržaja.

Ona je dodala i da Crna Gora teži zdravim i direktnim investicijama koje će biti dugoročno profitabilne, te istakla jednu od ključnih prednosti naše zemlje – kompaktnost teritorije i raznolikost kulturnog i prirodnog ambijenta.

Konzuli su najavili i da je za jesen planirano organizovanje Ekonomskog foruma u Crnoj Gori, koji će okupiti brojne gruzijske privrednike i investitore zainteresovane da se bliže upoznaju sa potencijalima naše zemlje.

