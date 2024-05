Zainteresovane kompanije obišle lokaciju dionice Mateševo – Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije zainteresovane za izvođenje dionice Mateševo – Andrijevica, zajedno sa predstavnicima Monteputa i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, obišle su lokaciju kojom će se prostirati ta dionica auto-puta Bar-Boljare.

“Ovaj obilazak je još jednom potvrdio veliko interesovanje renomiranih međunarodnih kompanija za izvođenje ovog projekta, koji će biti finansiran iz EU fondova, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i državnog budžeta”, navodi se u saopštenju Monteputa.

Tokom posjete, sve zainteresovane kompanije dobile su potrebna objašnjenja koja će im pomoći da se što kvalitetnije pripreme za učešće u aktuelnom postupku pretkvalifikacije, kao i u narednim fazama, u vezi sa izborom najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova prema takozvanoj Žutoj FIDIC knjizi, u skladu sa EBRD procedurama nabavki.

“Raduje činjenica da je u kratkom roku veliki broj međunarodnih kompanija izrazio interesovanje, što, uz obavezu poštovanja TEN-T standarda, EBRD pravila nabavki, te drugih važećih nacionalnih propisa i procedura u vezi sa implementacijom složenih građevinskih projekata, garantuje budući kvalitet, bezbjednost i dugotrajnost radova”, navodi se u saopštenju.

Zahtjev za pretkvalifikaciju za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova prema takozvanoj Žutoj FIDIC knjizi, u skladu sa EBRD procedurama nabavki, objavljen je 24. aprila i otvoren je 60 dana.

“Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane kompanije koje ispunjavaju propisane uslove da učestvuju i dostave svoje izraze interesovanja”, zaključuje se u saopštenju.

