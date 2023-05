Zahtijevaju vanrednu reviziju u Port of Adria

Bar, (MINA-BUSINESS) – Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore uputio je dopis Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim zahtijeva vanrednu reviziju u Port of Adria.

“Kako crnogorska Vlada, uprkos njenoj nameri da ubrza postupak spajanja Luke Bar i Port of Adria, nije pokrenula proceduru kojom bi zahtijevala vršenje vanredne revizije u vezi sa ispunjenjem ugovorih obaveza Global Ports Holdinga, Sindikat zahtijeva od Savjeta da iskoristi pravo na vršenje revizije od renomirane međunarodne revizorske kuće, a u skladu sa predmetnim kupoprodajnim ugovorom”, navodi se u dopisu upućenom Savjetu i premijeru Dritanu Abazoviću.

Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, kako su objasnili, predstavlja reprezentativan granski sindikat pomoraca i dokera Crne Gore, koji deluje u okviru Saveza sindikata (SSCG) i članica je Međunarodne transportne federacije (ITF), kao i jedan od osnivača Evropske transportne federacije (ETF).

Sindikalne organizacije Luke Bar i Port of Adria su članice tog granskog sindikata.

Oni su podsjetili da se ETF u januaru dopisom obratio crnogorskoj Vladi, zahtijevajući da zatraži vanrednu reviziju primjene kolektivnog ugovora Luke Bar u Port of Adria, nakon što je upravljanje u toj kompaniji preuzeo Global Ports Holding.

Nakon toga bi, kako tvrde, Vlada bila u prilici da pristupi raskidu ugovora o kupoprodaji akcija kompanije Kontejnerski terminal i generalni tereti, zaključenog između Global Ports Holdinga i Vlade.

